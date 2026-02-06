Hivatalosan is újabb gyatra évet zárt a magyar ipar

2p
Novemberhez képest bővült az ipari kibocsátás decemberben, tavaly decemberhez képest azonban a tisztított adatok szerint 1 százalékkal csökkent a teljesítmény. A KSH friss jelentéséből kiderül: 2025-ben 3,2 százalékkal zsugorodott a magyar ipari termelés volumene.

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött - tette közzé a KSH pénteken. 

Az előző hónaphoz képest némi bővülést jelentettek: szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél.

A decemberi adatok beérkezésével az egész éves adat összegzése is lehetségessé vált:

2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben.

A kiigazított adatokban látható csökkenés ellenére a decemberi adatokat illetően a KSH az emeli ki: a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

Részletesebb adatok éppen egy hét múlva, február 13-án látnak majd napvilágot, ekkor érkezik a KSH második becslése.

A most megjelent első becslésről az Mforon hamarosan részletesebb elemzéssel is jelentkezünk.

