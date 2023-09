Hogy is van ez? Mégsem olcsóbb fapadossal utazni?

Elöljáróban annyit, hogy szeptember 11-én néztük meg az árakat, tehát a cikk olvasásakor minden bizonnyal már nem ugyanezekkel a számokkal találkozik az utazni vágyó turista, hiszen azok a nap minden percében változhatnak.

Október 23-28. között találtunk Budapest-Berlin között egy Lufthansa retúrjegyet, amit a lufthansa.com-on, a németek nemzeti légitársaságánál 64 000 forintért kínáltak. És ugye ebbe nemcsak a fedélzeti étkezés tartozik bele, hanem a turistaosztályon egy kisméretű, maximum 8 kilogrammos kézipoggyász (55x40x23 centiméter), valamint egy 40x30x10 centiméteres személyes tárgy vihető fel ingyen. Ennél nagyobb, poggyászt fel kell adni, amely a Lufthansa poggyászkalkulátora szerint 25 euró, azaz szeptember 11-i napközbeni árfolyamon számolva 9600 forint. Természetesen ezen kívül többféle poggyász létezik, de most a leggyakrabban előforduló csomagárral számoltunk.

Így a Lufthansával összesen 73 600 forint a Budapest-Berlin ötnapos oda-vissza út.

Pont ugyanebben az időpontban nincs fapados járat, de a repjegy.hu hasonló időtartamban felkínál az október 21-26. közötti napokra egy Wizz Air-jegyet, mégpedig 50 532 forintért, ami elsőre valóban olcsóbbnak tűnik. De tegyük hozzá: ez csak egy lecsupaszított ár, hiszen erre még pluszköltségek rakódnak. A 10 kilogrammos poggyász (kis kézi húzós) feladva oda-vissza 28 600 forint. Ha nem adjuk fel, hanem felvisszük a repülőre a kis kézi poggyász mellé a kis bőröndöt, akkor viszont már 34 000 forint, igaz, ez elsőbbségi beszállással jár.

S nem akarja bízni a véletlenre, hol lesz az utazás alatt, annak ülőhelyet is kell választania. Itt 20 100 forintot kínál fel automatikusan a Wizz Air (oda-vissza), de ha élelmes valaki, akkor ennél olcsóbbat is talál rákeresve, a legkedvezőbb ár a két útra 5 000 forint körüli.

Ezek után, ha az olcsóbb poggyászárat és az olcsóbb ülőhelyet is hozzácsapjuk a csábító alapárhoz, akkor már 84 132 forint, a drágább poggyászárral és drágább ülőhellyel pedig már 104 632 forintra jön ki. És ha nem online veszünk poggyászjegyet, vagy túlsúlyos a csomagunk, ennél még borsosabb az ár. (Igaz, ez a Lufthansánál is megdobhatja az árat).

Tehát a Wizz Air-járat ára 10-30 ezer forinttal kerül többe az opcióktól függően úgy, hogy a Lufthansánál még az étkezés is benne van az árban, vagyis azért nem kell külön fizetni a fedélzeten.

A Rynair a repjegy.hu-n október 20-25. között kínál jegyet 39 269 forintért Berlinbe, amire egyből 511 forint kezelési költséget számolnak rá. A Rynair gépeire 1 darab kisméretű, 40x20x25 centiméteres kézipoggyászt ingyen is felvihetünk. Ha emellé még egy 10 kilós kézipoggyásszal megyünk fel a fedélzetre, ami hatnapos útnál alapvetés, ezen a járaton 16 000 forintba kerül (oda-vissza). Ha feladnánk a 10 kilós csomagot, az 16 200 forint, a 20 kilós 20 500 forint. Persze csak ha előre, online lefoglaltuk, viszont mindez itt is elsőbbségi beszállással jár. De itt van még az ülőhely is, ami repülésenként 2-30 euró közé esik, tehát a legolcsóbb körülbelül 800 forint.

Így a Rynair-jegy ára a legolcsóbb ülőhellyel együtt 56 580 forint (bár mint tudjuk, ennél inkább a drágább ülőhelyek a jellemzőek). Mindenesetre az ár mind a legdrágábbnak tűnő Wizz Air-nél, mind a Lufthansánál kevesebb egy Budapest-Berlin-Budapest viszonylatban.

Így egyfelől a Wizz Air-jegynél teljesül a felvetés, hogy a fapados utazás már egyáltalán nem olcsóbb egy nemzeti légitársaság árainál, addig a Rynair-nél nem igaz, hiszen jelentősen olcsóbb, mint a Lufthansa. Ezért nem árt, ha további példák után nézünk.

Párizsba vajon mennyibe kerül?

Párizsba október 21-26. között a francia nemzeti légitársaságnak, az Air France-nak megy egy járata, mégpedig 82 100 forintért. A repülőjegy ára nemcsak kézipoggyászt tartalmaz, hanem egy nagyobb kézipoggyászt is, melynek mérete 55x35x25 centiméter, maximális súlya 12 kilogramm. (Ha feladjuk a csomagot, akkor 23 kilóig 25 400 forint, de öt napra ezt kevesen veszik igénybe).

Tehát a franciák légitársaságával Párizsba repülni 82 100 forint, amiben nemcsak poggyász, hanem még étkezés is van.

A Rynair pont ugyanebben az időben 45 343 forintért kínálja jegyeit, ami a kezelési költséggel együtt 45 933 forint. A fedélzetre felvitt 10 kilogrammos poggyász ára 16 900 forint, míg a feladott 10 kilós csomagé 17 000 forint.

Rynair-rel tehát ülőhely nélkül az olcsóbb csomagárral 62 243 forintért lehet utazni.

A Wizz Air október 19-23. között ajánl fel retúrjegyet 93 448 forintért, ami a kézbesítési díjjal együtt már 94 662 forint. A fedélzetre felvitt 10 kilós csomag ára 27 000 forint, a feladotté 37 900 forint. És ugye ehhez jön még a szokásos ülőhely is.

Ülőhely nélkül az olcsóbb csomagárral tehát a Wizz Airnél 120 448 forintért lehet Párizsba jutni.

Ami azt jelenti, hogy a Rynair továbbra is olcsóbb és piacképesebb árat kínál ebben az inflációs környezetben, mint a Wizz Air. Amelynél egy út megint többe kerül a nemzeti légitársaságénál, az Air France-nál, ahol még enni-inni is tud az ember. Elképzelhető, hogy a Wizz Air árai már nem is annyira a fapadosok családjára jellemző árak, hanem szép lassan a nemzeti légitársaságok árszínvonalához közelít, vagy túl is tesz rajta.

Nézzünk rá még Stockholmra is!

A Wizz Air október 20-25. között Svédország fővárosába 42 608 forintért visz oda és vissza minket. A fedélzetre felvitt 10 kilós csomag ára 42 100 forint, míg a feladott poggyászé 46 000 forint, de a 20 kilós már 52 ezer forint.

Azaz 84 708 forint ülőhely nélkül az olcsóbb csomaggal a Wizz Air stockholmi kínálata.

Ezzel szemben Norvégia nemzeti légitársasága, a Norvegian Airlines október 19-26. közötti retúrjegye 63 145 forint. A repülőjegy ára egy kézipoggyászt tartalma, mely maximum 10 kiló lehet. Két kézipoggyász elsőbbségi beszállással 12 100 forint, feladott poggyász 17 500 forint.

Tehát ha elég nekünk a repülőjegyhez tartozó kézipoggyász, akkor a jegy áráért utazhatunk, poggyászjeggyel együtt 75 245 forintért lehet Stockholmba utazni a nemzeti légivállalattal.

A Rynair-nél október 20-28. között csak 51 273 forint a jegy, ahol a felvitt és a feladott kézipoggyász ára egyaránt 15 600 forint.

Tehát ülőhely nélkül 66 873 forint a Rynair-rel Svédországba utazni.

Ennél a példánál ismét a Wizz Air árai a legmagasabbak, de a Rynair és a Norvegian Airlines ára között is csak közel 12 000 forint a különbség.

Természetesen rendkívül sok tényezőtől függ, hogy végül melyik járatra és melyik portálon vásárolunk jegyet, ahogy egy-két egyéni extradíj is srófolhatja az árakat. De mivel egyre több helyen rebesgetik, hogy lassan már a fapadosok járatai sem olyan olcsóak, ezért a legelemibb árakra fókuszáló összehasonlításunk talán gondolatébresztőnek jó lehet.

Az elmúlt időben ugyanis az elszaporodott és jelentős fapados-késések sok utast a nemzeti légijáratok felé toltak.

Hiába van ugyanis 3 órán túli késésnél vagy járattörlésnél jogi lehetőség a pénz egy részének, vagy a teljes árnak a kifizetésére, ez sok esetben egyáltalán nem működik még megbízhatóan Magyarországon. Továbbra is rengeteg történet kering arról, hogy egyesek visszakapták a pénzüket, mások pedig a mai napig várják a jogosan visszajáró költségeik megtérítését. Nem is beszélve arról, hogy a repterek túlzsúfoltságából adódó késéseknél a fapadosokat sajnálatos módon mindig hátrébb sorolják a nemzeti társaságokkal szemben.

Ezzel szemben, ha a nemzeti társaságoknál fordul elő járatkésés, túlfoglalás, vagy törlés, ott minden esetben szinte automatikusan kompenzálják az utasokat, sőt, egyes esetekben az eredeti repülőjegyárat meghaladó összeget utalnak vissza nekik.