2p
Makró Infláció Trend FM

Hogyan alakulhat az infláció? Kettős kamatrendszer lett Magyarországon

mfor.hu

A vártnál magasabb inflációs adatot közölt a KSH pénteken, de hogyan alakulhat az áremelkedés üteme a jövőben? – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend Fm hétfői adásában.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 4,3 százalékos inflációs adatot tett közzé pénteken, ami az elemzőket is meglepte. A közeljövőben sem várják a szakértők, hogy a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyed az áremelkedés üteme, legkorábban ez 2026-ban következhet be. A közeljövőben nagy kérdés, mi lesz az árstopokkal, a kivezetésükről vagy a meghosszabbításukról augusztus 21-én határoz majd a kormány. 

Az inflációt tovább növelhetik a kormány más intézkedései, a nyugdíjasoknak adott élemiszerutalvány, az édesanyák szja-mentessége és a családi adókedvezmény megduplázása is, mivel ezek fokozzák a fogyasztást. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mozgásterét pedig csökkenti az infláció elleni küzdelemben, hogy Magyarországon egyre inkább egy kettős kamatrendszer van kialakulóban. Miközben a jegybanki alapkamat 6,5 százalékos, széles tömegek jutnak hozzá ennél olcsóbb kamattámogatott hitelekhez, ez mind a háztartásokra, mind a vállalatokra igaz, emiatt a monetáris politika klasszikus szigorító intézkedései kevésbé hatékonyak az infláció elleni harcban. 

A teljes adás itt hallgatható meg: 

 

