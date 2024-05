Hogyan lesz mindenkinek villanyautója? Rövidesen bemutatják az akciótervet

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter áprilisi berlini látogatásának folytatásaként Bajorországba utazott és újra találkozott a német autóipar vezető szereplőivel. A tárcavezető és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja hétfőn és kedden tárgyalásokat folytatott Gernot Döllnerrel, az Audi vezérigazgatójával, Frank Weberrel, a BMW igazgatósági tagjával, valamint Eckart von Klaedennel, a Mercedes alelnökével - közölte Nemzetgazdasági Minisztérium kedden.

Az egyeztetések fő témáját a magyar EU-elnökségre történő felkészülés mellett, a német és az európai autóipar aktuális versenyképességi kérdései, az ágazat jövőbeni kihívásai és lehetőségei képezték, különös tekintettel az elektromos járműiparra és az elektromos járművekre való átállásra. A tárgyaló felek szerint az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét, amelyben meghatározó szerep jut Magyarország és a német autóipar együttműködésének. A nemzetgazdasági miniszter úgy véli, olyan összeurópai akciótervre van szükség, amely elősegíti és felgyorsítja az elektromos autózás európai térnyerését, egyben a 2035-ös átállás elérését. Szó volt arról is, hogy Európában nincs összefüggő, hosszútávú, gyors és gondmentes utazást lehetővé tévő kontinentális hálózat, amelyet közösségi- és magán beruházásokon keresztül célszerű, jelentős mértékben fejleszteni.

Az elektromos autózáshoz szükséges elektromos hálózat fejlesztése mellett a tárgyalásokon felmerült a szabályozási környezet átalakítása is. Javaslatként merült fel egyrészt, hogy a transzeurópai közlekedési (TEN-T) hálózat menten elvárt gyorstöltőpontok sűrűbbek legyenek, így például 50 kilométerenként kerüljenek telepítésre. Másrészt arra is törekedni szükséges, hogy a benzinkúthálózat jelentős, minél nagyobb részén álljon rendelkezésre elektromos gyorstöltési lehetőség. Mindezeken túlmutatóan az akcióterv keretében az elektromobilitás térnyerésének ösztönzése érdekében új, uniós szintű autóvásárlási ösztönző programra van szükség, amely egyaránt irányul a gyártókra és a vásárlókra. Az eladások ösztönzése érdekében továbbá felmerülhet az állami támogatási szabályok módosítása is.

Nagy Márton közölte, az új járművek vásárlása mellett a használt elektromos autók kereskedelmét is célszerű segíteni és támogatni, többek közt új szabványok kialakításával. Ezt szolgálja, az európai elektromos autózás versenyképességét erősító akcióterv is, amelynek tervezete a tagállamok számára a soros magyar elnökség alatt, egy "white paper-ként" kerül bemutatásra a Versenyképességi Tanács július 8-9-i ülésén. (MTI)

