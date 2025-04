Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Erről is kérdezzük László Csabát a Klasszis Klub Live-ban

A magyar gazdaság már az utóbbi két évben sem tudott növekedni – a GDP 2023. évi 0,7 százalékos csökkenését a 2024-es plusz 0,6 százalék nem tudta kompenzálni –, ami a büdzsé bevételi lehetőségeit is megnyirbálta. Ha erre rájön még az immár a világ más részein is bekövetkező recesszió, valamint a fokozódó globális inflációs nyomás, annak Magyarországra gyakorolt hatásai akár súlyosak lehetnek.

Miközben Damoklész kardjaként lebeg a magyar gazdaság felett, hogy a hitelminősítők bóvliba vágják. Az amerikai Moody’s-nál és a Standard and Poor’s-nál már a leminősítést valószínűsítő negatív kilátásoknál tartunk, s aggódva figyeljük, a Moody’s május végén esedékes felülvizsgálata mit hoz majd. Egy leminősítés egy sor negatív hatás mellett meglehetősen megdrágítaná a külföldről való forráshoz jutást, miközben gyakorlatilag már kijelenthető, hogy a jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett durván 20 milliárd eurós forrásnak végleg búcsút inthetünk. Nem látszódik ugyanis hajlandóság az Orbán-kormány részéről arra, hogy teljesítse a Brüsszel által a stop eltörléséhez szükséges feltételeket.

Amely még küzd a néhány hónapja még uniós rekordszintű inflációval . S bár az annak orvoslására a kormány által bedobott árrésstop hatása az első hónapban látványos volt, kérdés, hosszabb távon mi lesz. Nem jár-e úgy ez a hatósági korlátozás is, mint az előző, az árstop, amely nemhogy levitte, hanem még mintegy 4 százalékponttal meg is dobta az általános árszínvonalat?

Aki csak egy kicsit is érdeklődik a világ dolgai iránt, azt ezekben a napokban bizonyára a vámháború foglalkoztatja. Csak úgy repkednek a számok. Az

A május 7-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A volt pénzügyminiszter május 7-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a szokás szerint egyórás élő adásunk vendége. Amelyben terveink szerint átbeszéljük, hogy a Donald Trump által kirobbantott vámháború milyen hatásokkal járhat a világgazdaságra és Magyarországra. Természetesen nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt Önök is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

