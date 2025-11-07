Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

A hétvégén, szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól – írja a holtankoljak.hu.

2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 578 Ft/liter

Gázolaj: 584 Ft/liter

A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést. Az egyes kutak közötti eltérés azonban jelentős lehet. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin esetében a legalacsonyabb literenkénti ár ma 548 forint, a legmagasabb pedig 638 forint. A dízelnél ez a két érték 549 és 649 forint.

