1p
Makró Hernádi Zsolt Mfor Üzemanyagár-figyelő Üzemanyagok Mol

Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

mfor.hu

Nagy drágulás jön szombaton.

A hétvégén, szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól – írja a holtankoljak.hu.

2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter 

A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést. Az egyes kutak közötti eltérés azonban jelentős lehet. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin esetében a legalacsonyabb literenkénti ár ma 548 forint, a legmagasabb pedig 638 forint. A dízelnél ez a két érték 549 és 649 forint.

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

A ciprusi központú Gunvor Group az amerikai jelzést követően visszavonta az oroszországi cégre tett felvásárlási ajánlatát. 

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Egyre kisebb önerővel és a jövedelmükhöz mérten egyre magasabb törlesztőrészlettel vesznek fel lakáshitelt a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális jelentéséből. Ez nem csoda, hiszen a lakások ára gyorsan emelkedik. Jövőre szigorodnak az adósságfék-szabályok.

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Nőtt a német kivitel és behozatal is szeptemberben.

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

Az amerikai elnök szerint India nagyrészt leállította az orosz olaj vásárlását.

Orbán Viktor: eredményeket kell elérnem Trumpnál

Orbán Viktor: Trump valójában egy kedves ember

A magyar miniszterelnök Kossuth Rádiónak adott interjúja Washingtonban sem maradhatott el.

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval – közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Három éve stagnáló gazdaság, tartósan magas infláció, zuhanó beruházások. Eközben nyakunkon a választás, ami – az azt megelőző osztogatás miatt – a költségvetést terhelheti meg extrán. A külső környezet sem támogatja a magyar gazdaságot, így továbbra is a reménykedésé a főszerep: talán jövőre már beindul a négy éve várt növekedés. A jövőbeli kilátásokról az ING Bank csütörtöki sajtótájékoztatóján tudhattunk meg többet.

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Az autóvásárlást tervezők 51,5 százaléka nem venne elektromos autót.

A nagyvárosokban is veszik a megdrágult paneleket

A nagyvárosokban is veszik a megdrágult paneleket

A megyei jogú városokban is hasonló mértékben drágultak az ingatlanok, mint Budapesten, de vidéken még így is jóval olcsóbban lehet lakást vásárolni, mint a fővárosban.

Léket kapott a kormány utolsó zászlóshajója is

Léket kapott a kormány utolsó zászlóshajója is

Hiába a kormányzati pénzosztás, augusztushoz képest stagnál a kiskereskedelem is a KSH adatai szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168