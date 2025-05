Homályos 50 milliárdra bukkantak Matolcsy Ádám barátainál

A lap által megkérdezett szakértő szerint egy másik cég jegyezhette le a kötvényt, és az ilyen, zárt körben lebonyolított akcióhoz nem kell az MNB engedélye. A kötvénykibocsátással párhuzamosan viszont egy óriási tőkeemelés történt Száraz István egyik cégében, a Dry Real Estate Zrt.-ben. Somlai és Száraz István is Matolcsy Ádám baráti körébe tartozik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!