Hoppá: a tőzsdei árnál kétszer többet fizetünk a gázért

Az orosz importgáz februárban 124 euró/megawattóra áron érkezett Magyarországra – derül ki az uniós statisztikai adatokból. A mértékadó holland tőzsdén, a TTF-en a februári átlag viszont 58,55 euró volt - mutat rá az óriási különbségre a 24.hu cikke.

Ugyanakkor hozzáteszi: az összehasonlítás így nem egészen korrekt, hiszen az üzleti titoknak minősített orosz-magyar gázszerződésről úgy tudni, hogy az két hónapos csúszással követi a tőzsdei árat. Vagyis a két hónappal korábbi, decemberi adattal kellene összevetni, akkor pedig 116 euró volt a tőzsdei átlag, és ha a Népszava által kalkulált, akár 10 százalékot is elérő felárat is hozzávesszük, akkor ki is jön a februári, 124 eurós importár.

A teljességhez hozzátartozik, hogy a két havi csúszás máskor Magyarország számára kedvező, például a tavaly augusztusi tőzsdei csúcson az átlag 236 euró volt, és abban a hónapban kevesebb, mint a feléért, 108 euróért érkezett Oroszországból a gáz. Összességében azonban a Népszava arra jutott, hogy a múlt év egészében közel 300 milliárd forintot takaríthatott volna meg Magyarország, ha az orosz hosszútávú szerződés helyett a tőzsdén, az azonnali piacon szerezte volna be a szükséges gázmennyiséget.

Ami a mennyiséget illeti, februárban 377,5 millió köbméter orosz import érkezett, valamivel kevesebb, mint egy évvel korábban, amikor 87 eurócent volt az átlagár.

Rezsinyelvre fordítva, azaz a megawattórákat köbméterre átszámolva azt látjuk, hogy februárban köbméterenként 1,31 euró volt az orosz gáz beszerzési ára, ami 504 forint (az euró februári, 384,91 forintos átlagárfolyamával). Ez még mindig az ötszöröse a rezsicsökkentett 102 forint/köbméteres árnak.

Az eddigi hónapok árképzését figyelembe véve március lehet az első hónap, amikor köbméterenként egy euró alá eshet az orosz import ára, a forintárfolyamtól függően úgy 280 forint körül alakulhat.