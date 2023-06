Hoppá, az RTL tényleg beelőzött a M4 Sport futballközvetítéseibe

A 2024–25-ös szezontól kezdődően a következő három szezonon át, története során először, az RTL Magyarország lesz az UEFA Bajnokok Ligája otthona. Az UEFA-tól megszerzett közvetítési jogok értelmében az RTL Magyarország választhat majd elsőként az UEFA Bajnokok Ligája keddi és szerdai mérkőzései közül.

Ezzel beigazolódtak azok a sajtóhírek, amelyek az RTL elsőségét jósolták meg az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogait illetően 2024-től.

Az RTL Magyarország közleménye szerint lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024–25-ös, a 2025–26-os és a 2026–27-es szezonokra, ahol az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A csomagját.

Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, és ennek megfelelően kizárólagosan az RTL közvetíti majd a 2024/25-ös szezontól kezdődően a BL-döntőt is, mely biztosan az RTL csatornán lesz látható