Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a tagállamok Tanácsának a Csehország és Franciaország számára nyújtandó pénzügyi támogatás jóváhagyására a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében – írta meg a hvg. A szeptemberben meghatározott előzetes keretek szerint Csehország 2,06 milliárd eurót, míg Franciaország 15,09 milliárd eurót kap majd a hitelszerződések aláírását követően. A források stratégiai képességek fejlesztését szolgálják, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A Tanácsnak most négy hete van az intézkedések elfogadására, ezt követően a Bizottság véglegesíti a hitelszerződéseket, és a első kifizetések várhatóan 2026 áprilisában érkeznek. A Tanács eddig már 16 tagállamra nézve elfogadta a hasonló, végrehajtási döntéseket.

Magyarország az előzetes kalkuláció alapján 16,2 milliárd euróra lenne jogosult a SAFE keretében, amely Lengyelországot követően a második legnagyobb összeg. A kormány végül valamivel több mint 17 milliárd euróra adta be az igényét – ennek elbírálása azonban azóta sem történt meg.

A mostani bizottsági döntéssel csak Magyarország kérelme maradt függőben. Annak ellenére, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a február 19-i Kormányinfón még úgy fogalmazott, hogy „a jövő héten születik döntés, valószínűleg hétfőn (az akkor február 23-a volt – a szerk.)”. A kormány várakozásairól és a magyar hitelkérelem részleteiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország Hétfőn jöhet a fontos döntés.

A SAFE szabályozást 2025. május 27-én fogadták el a Readiness 2030 védelmi csomag részeként, amely lehetővé teszi az uniós tagállamok számára a védelmi beruházások gyors, koordinált növelését. A program támogatja a közös beszerzéseket az európai védelmi iparból, javítva az interoperabilitást, a költséghatékonyságot és az európai védelmi ipar erősítését.

A kezdeményezéshez csatlakozhatnak Ukrajna, az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) és az EEA (Európai Gazdasági Térség) országok, valamint más partner- és jelöltországok is, akik hozzájárulhatnak a közös beszerzésekhez.