3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a tagállamok Tanácsának a Csehország és Franciaország számára nyújtandó pénzügyi támogatás jóváhagyására a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében – írta meg a hvg.  A szeptemberben meghatározott előzetes keretek szerint Csehország 2,06 milliárd eurót, míg Franciaország 15,09 milliárd eurót kap majd a hitelszerződések aláírását követően. A források stratégiai képességek fejlesztését szolgálják, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A Tanácsnak most négy hete van az intézkedések elfogadására, ezt követően a Bizottság véglegesíti a hitelszerződéseket, és a első kifizetések várhatóan 2026 áprilisában érkeznek. A Tanács eddig már 16 tagállamra nézve elfogadta a hasonló, végrehajtási döntéseket.

Magyarország az előzetes kalkuláció alapján 16,2 milliárd euróra lenne jogosult a SAFE keretében, amely Lengyelországot követően a második legnagyobb összeg. A kormány végül valamivel több mint 17 milliárd euróra adta be az igényét – ennek elbírálása azonban azóta sem történt meg.

A mostani bizottsági döntéssel csak Magyarország kérelme maradt függőben. Annak ellenére, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a február 19-i Kormányinfón még úgy fogalmazott, hogy „a jövő héten születik döntés, valószínűleg hétfőn (az akkor február 23-a volt – a szerk.)”. A kormány várakozásairól és a magyar hitelkérelem részleteiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

A SAFE szabályozást 2025. május 27-én fogadták el a Readiness 2030 védelmi csomag részeként, amely lehetővé teszi az uniós tagállamok számára a védelmi beruházások gyors, koordinált növelését. A program támogatja a közös beszerzéseket az európai védelmi iparból, javítva az interoperabilitást, a költséghatékonyságot és az európai védelmi ipar erősítését.

A kezdeményezéshez csatlakozhatnak Ukrajna, az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) és az EEA (Európai Gazdasági Térség) országok, valamint más partner- és jelöltországok is, akik hozzájárulhatnak a közös beszerzésekhez.

 

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Átcsoportosítottak egy jelentős összeget.

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

A GKI Gazdaságkutató Zrt. közölte az április 12-i választások előtti utolsó gazdasági hangulatindexét. A mutató értéke 0,4 százalékponttal csökkent márciusban februárhoz képest, ami leginkább az üzleti várakozások romlásával magyarázható. Bár a fogyasztói bizalom enyhén javult, a kormányzati osztogatások azért semmiképp sem indítottak el egy hurráoptimizmust a lakosság körében.

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

GKI: Elsőre meglepőnek tűnhet az alapkamat helyben hagyása

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 

Leminősíthetik Magyarországot a választások után

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk április 12. után

Varga Mihály_március

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg egyes nyugdíjasok alig tudnak megélni, addig vannak, akik milliós apanázst kapnak az államtól. 

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

Nagy Márton: „A kormány 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre”

A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6 százalékát fordítja gazdaságfejlesztésre, mert megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozói körkép – Fejlesztési lehetőségek és növekedési utak kis- és középvállalkozások számára című konferencián kedden Budapesten.

