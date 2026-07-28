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Makró Mészáros Lőrinc

Hosszú csend után Mészáros Lőrinc újra megmozgatta kicsit a cégbirodalmát

Vég Márton
Vég Márton

Legalább 300 cég tartozik Mészáros Lőrinchez, aki a választások előtt még sokkal gyakrabban nyúlt hozzá a céghálójához. Most megint megtette.

Az áprilisi parlamenti választások óta Mészáros Lőrinc gyakorlatilag alig nyúlt hozzá a legalább 300 társaságot számláló céghálójához, most viszont kicsit megbolygatta a szálakat. Eddig nem volt jellemző ez a fajta viszonylagos passzivitás a felcsúti milliárdosra, a választások előtt sokkal gyakrabban érezte szükségét annak, hogy módosításokat hajtson végre a cégbirodalmában. Ez leginkább annyit szokott jelenteni, hogy a cégei:

  • egyesülnek és beolvadnak,
  • összeolvadnak,
  • új nevet kapnak,
  • és megszűnnek.

Most is ez történt. A július 23-i Cégközlönyből ugyanis kiderült, hogy a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet zártkörűen működő részvénytársasággá alakul át. Erről a szövetkezeti tagok június 29-én döntöttek véglegesen.

A Mészáros-csoport 2024 decemberében a Gorzsa Agrár Management Kft.-n keresztül szerzett egyedüli irányítást a hódmezővásárhelyi Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet felett.

Mészáros Lőrinc cégeivel mindig történik valami
Mészáros Lőrinc cégeivel mindig történik valami
Fotó: Mészáros Csoport

Ez röviden azt jelentette, hogy a Fidesz-közeli milliárdos megvette Lázár János anyai nagybátyjának, Gyapjas Károlynak az érdekeltségeit. A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ben a volt miniszternek az egyik cége, a Grosswiese Zrt. (amely a batidai vadászház tulajdonosa is) szintén benne volt. Tehát Lázár János akkori építési és közlekedési miniszternek is rá kellett bólintania az üzletre.

A Gorzsai Paprikatermelő Szövetkezet 2002-ben 99 alapító taggal alakult meg, a honlapjukon elérhető információk szerint a céljuk a Szegedi Paprikatermelő Tájkörzet (Csongrád-, Bács- és Békés megye) fűszerpaprika termelőinek összefogása volt. A termelői szervezet egy olyan önkéntes alapon létrejött, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodói összefogás, amelyet mezőgazdasági termelők hoznak létre piaci pozícióik javítása és a közös értékesítés érdekében. Legutóbbi beszámolójuk szerint a mérlegkészítés időpontjában a szövetkezetnek 30 tagja volt. Szoros az együttműködés a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-vel: a szövetkezet könyvvezetését eddig a cég végezte.

A beszámolóból az is kiderül, hogy a szövetkezet fűszerpaprika termeltetéssel, értékesítéssel, termelés integrációjával foglalkozik, valamint Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele és Óföldeák közigazgatási területén lévő, közel 628 hektár bérelt földeken végez növénytermelési tevékenységet. A területek művelése általában bérmunka formájában valósult meg, melyet a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a Gorzsai Takarmánytermelő Kft. végzett. A megtermelt terményeket szintén a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. részére értékesítették.

A szövetkezetnek tehát vége, helyette Gorzsai Paprikatermelő Zrt. néven folytatják a tevékenységet. Ennek pontos tulajdonosi szerkezete még nem ismert, de a Mészáros-csoport biztosan nagy befolyással lesz a vállalkozásra.

Még egy módosítást eszközölt a cégbirodalmában Mészáros Lőrinc. Ez egy sima egyesülés. A Mészáros-birodalom 2022 májusában vásárolta meg a fábiánsebestyéni székhelyű Kinizsi 2000 Zrt.-t (hivatalos nevén Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt.), amely korábban Farkas Sándor volt fideszes agrárállamtitkár és családja tulajdonában állt. Ennek két leánycége, a Fábiáni Lovas Kft. és a Fábiánsebestyéni Húsüzem Kft. beolvadnak az anyacégbe. Két minimális forgalmú vállalkozásról van szó.

Fábiánsebestyén és környéke egyre nagyobb szerepet játszik a Mészáros-család üzleti életében. Az Átlátszó írta meg tavaly októberben, hogy összesen 447 millió forintért mintegy 294 hektár földterületet vásárolt a Csongrád-Csanád megyei település környékén Mészáros Andrea (aki rokona a milliárdosnak). Tavaly nyáron pedig Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége vásárolt földeket ugyanott, az eladók mindkét esetben Farkas Sándor és családtagjai voltak.

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