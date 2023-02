Hová lettek a politikusok milliós karórái?

Azután, hogy január 31-ei határidővel közzétették vagyonnyilatkozataikat az Országgyűlés tagjai, kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen jelentősebb ingóságokat tüntettek fel a képviselők a leadott dokumentumokban autóikon kívül. Itt az eredmény.

Képünk illusztráció. Fotó: Depositphotos

Csinos könyvtárak

Az egyik leggyakrabban megemlítésre kerülő vagyontárgynak egyértelműen a több ezer kötetes, régóta ápolgatott házikönyvtárak bizonyultak. Így olvastak a politikusok:

a fideszes Bajkai István egy 2700 és egy 3000 könyves gyűjteményt tüntetett fel,

a Mi Hazánk két politikusa, a házaspár Dúró Dóra és Novák Előd egy 2000 kötetes könyvtárat tart fent,

a fideszes Fazekas Sándor folyamatosan bővülő könyvtára már 8800 kötetnél jár saját bevallása szerint,

a szintén fideszes Németh Zsolt már több mint 5000 kötetet halmozott fel,

az LMP-s Keresztes L. Lóránt 2100 könyvet gyűjtött már össze,

míg a DK-s Petrovszki László kifejezetten politológiai és politikai kötetekből szerzett be 2500-at.

A könyvtáraikat számszerűsítő képviselők mellett akadtak többen is, akik csak említés szintjén jelezték, hogy valószínűleg legalább 2-3 ezres könyvtáruk van, ide tartozik a DK-s Oláh Lajos, a fideszes Lezsák Sándor, valamint a szintén kormánypárti Kovács Zsolt is, aki bevallása szerint 1986 óta gyűjt könyveket és pecséteket.

Összességében azonban úgy tűnik, hogy a leglenyűgözőbb könyvtárat Fazekas Sándor volt miniszter tartja fent a maga 8800 kötetével.

Nincs hiány festményekből és szobrokból sem

A politikusok az irodalmi értékek mellett a képzőművészeti alkotásokat sem tagadják meg maguktól – azok közül, akik számszerűsítették saját gyűjteményüket, a létszámbajnok egyértelműen a KDNP-s Aradszki András, aki 34 alkotás tulajdonosának vallotta magát – igaz, az nem derült ki vagyonnyilatkozatából, hogy pontosan milyen alkotásokról van szó.

A kategóriára általánosságban jellemző volt, hogy a képviselők nem bántak bőkezűen a részletekkel, a legtöbben csak annyit jegyeztek le vagyonnyilatkozatukban, hogy „festmények”. Ebbe a kategóriába tartozott a fideszes Bánk Erik, aki 2022-ben vásárolt egyet, Fónagy János, aki 1980-ban örökölt több példányt, Láng Zsolt, aki örökölte és ajándékba kapta azokat, Lezsák Sándor, a DK-s Oláh Lajos, valamint a szintén DK-S Vadai Ágnes is, aki 2006-ban örökölt festményeket. Emellett Lázár János építési és beruházási miniszter sem árult el részleteket festményeiről és műtárgyairól.

De akkor milyen konkrét műalkotások hozták lázba a politikusokat?

Nos, azért akadtak olyanok, akik elárultak egy-két dolgot arról, hogy mégis milyen képzőművészeti alkotásokat birtokolnak.

A fideszes Kiss János saját bevallása szerint kortárs magyar grafikákat és festményeket gyűjtött össze, míg az LMP-s Ungár Péter egy ef. Zámbó István festményt kapott ajándékba 2021-ben – a kortárs magyar zenész és művész alkotásai például a Magyar Nemzeti Galériában is megtalálhatók. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén ajándékba kapott egy festményt még fiatalként, ez Szász Endre ’Paragrafus’ című műve. A Munkácsy-díjas művész több más alkotása most is eladó, ezeket például ezen a linken tudja megnézni.

Ha a szobrokból van szó, sokaknak ismerős lehet a Dúró Dóra és Novák Előd vagyonnyilatkozatában is feltűnő Horthy-szobor, ez minden bizonnyal az a példány, amit a Mi Hazánk Dúró Dóra parlamenti dolgozószobájában állított fel – az esetről a 444 írt részletesebben. Emellett persze nem lehet nem megemlíteni azt, hogy a kormánypárti Tessely Zoltán 2021-ben kapott egy Imádkozó Szűz Mária mellszobrot.

Különleges gyűjtemény

A legérdekesebb és talán legjobban kategorizált gyűjteményt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó mutatta be vagyonnyilatkozatában, más elemek például a magyar történelem több nagy alakjának leveleit is összegyűjtötte, valamint Rákosi Béla altábornagy dísztőrének büszke tulajdonosának is mondhatja magát.

Részlet Nyitrai Zsolt vagyonnyilatkozatából.

Bútorok

A legkülönlegesebb bútor tulajdonosa nem más, mint Lázár János, aki Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Antik bútorai azonban nemcsak a beruházási miniszternek akadtak, hiszen Semjén Zsolt ajándékba kapott néhány darabot, míg Fónagy János a már említett 1980-as hagyatékban egy írószekrényt és szalongarnitúrát is kapott.

Hová tűntek a milliós órák?

Műtárgyak és antik darabok tehát még csak-csak akadnak a képviselők vagyonnyilatkozataiban, bár valószínűleg a 198-ban lényegesen többen vannak azok 29-nél, akiknek szintén van valamilyen nagy értékű bútora vagy képzőművészeti alkotása, csak éppen egy házastárs vagy gyermek nevén.

Ami azonban ennél érdekesebb, hogy a vagyonnyilatkozatokban csak elvétve nyoma ékszereknek vagy karóráknak. Ékszerek tulajdonosának csak a fideszes Láng Zsolt vallotta magát, míg azt, hogy 2005 környékén kapott egy feltehetően több milliós értékű Breitling órát, csak az MSZP-s Vajda Zoltán vallotta be, azt pedig, hogy vásárolt magának szintén egy Breitling darabot, csak Nyitrai Zsolt ismerte el. A főtanácsadó egyébként egy antik óragyűjteményről is beszámolt, ezt 2008-ban vette.

Az, hogy 198 képviselő közül csupán hárman tüntették fel órákat, különösen furcsán hat annak a fényében, hogy meglehetősen könnyen találni képeket kormánypárti és ellenzéki alakokról is méregdrága óráikkal. Az Átlátszó tavalyi cikkében az ingóságai közt idén lényegében csak méheit feltüntető Nagy István például szintén valószínűleg Breitling darabbal szerepelt, Rogán Antalt pedig Jaeger-LeCoultre darabokkal látták korábban, csakúgy, mint Lázár Jánost is a cikk szerint, míg Süli János volt miniszter és államtitkár Omega Seamaster Planet Ocean-t viselt állítólag. Persze ki tudja, lehet, azóta eladták ezeket az órákat, és ezért nem tűntek fel a vagyonnyilatkozatokban.