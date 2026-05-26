Hová tűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából?

Így alakultak az áprilisi munkaerőpiaci számok.

Véget ért a téli főszezon Ausztriában, ez pedig a munkavállalási adatokon is meglátszik – írja szokásos havi, az Ausztriában dolgozó magyarok helyzetével foglalkozó cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. A cikkből kiderült, április az osztrák turizmusban jellemzően átmeneti időszaknak számít: a síszezon már lecsengett, miközben a nyári turistaszezon még nem indult be teljes erővel, ez magyarázza a látható visszaesést.

Áprilisban több mint hatezer fővel csökkent az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma márciushoz képest, ugyanis 123 656-an voltak az így foglalkoztatottak, ami 5,18 százalékos csökkenést jelent az egy hónappal korábban mért 130 417-hez képest – derült ki az osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatalának (AMS) adataiból.

Laptársunk kiemelte, a visszaesés az elmúlt évekhez képest nagyobb volt, például 2025-ben márciusról áprilisra 3,47 százalékkal lettek kevesebben a kint dolgozó magyarok, míg 2024 azonos időszakában ez az arány 5,27 százalék volt. Év/év alapon ugyanakkor továbbra is jellemző, hogy emelkedik a „sógoroknál” dolgozó magyarok száma, hiszen idén áprilisban összességében 0,88 százalékkal többen dolgoztak kint hagyományos szerződéssel, mint egy évvel korábban.

Több típusú munkavállalás Ausztriában

A tárca emellett ismét közzétette azoknak a magyaroknak a számát is, akik eltérő jogi helyzetben vállaltak munkát, így például részmunkaidőben foglalkoztatták őket, vagy szabadúszó szerződés keretében dolgoztak:

  • szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 173 fő
  • részmunkaidőben foglalkoztatottak: 6374 fő
  • részmunkaidőben szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 263 fő
  • önfoglalkoztatók: 10 603 fő (itt a legfrissebb adat márciusi, de az általános foglalkoztatási tendenciákat figyelembe véve áprilisban feltehetőleg ezen a téren is csökkent a kint dolgozók száma).

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve 2026 áprilisában az előző hónaphoz képest szemmel látható visszaesés történhetett és a 140 ezres szint környékén állt az Ausztriában dolgozó magyarok száma – összegzett cikkében a Privátbankár.

Döcög az osztrák munkaerőpiac

Gyakorlatilag megtorpant az osztrák munkanélküliségi ráta csökkenése – ezt mutatták az AMS számai, miután a mutató az előző havival megegyezően, 7,5 százalék volt áprilisban. Egy évvel korábban, 2025 áprilisában 0,2 százalékponttal alacsonyabban, 7,3 százalékon állt ugyanez a mérőszám.

Április végén mintegy 320,3 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában az egy hónappal korábban jegyzett közel 322,7 ezret követően. 2025 áprilisában kevesebb, mintegy 312 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában.

A korábbi hónapokhoz hasonlóan továbbra is jellemző, hogy a legnagyobb küldőországok közt jól áll hazánk ezen a téren: az áprilisban mért 6,1 százalékos munkanélküliség továbbra is a legjobb adat a vizsgált országokból származó dolgozókat tekintve, azonban a munkaerőpiac romlása már a magyarokat is utolérte, hiszen egy hónap alatt 0,8 százalékkal nőtt a ráta. Viszonyításképp: 2025 márciusáról áprilisra szintén 0,8 százalékos emelkedés jelent meg, míg 2024-ben 1,1 százalék.

További részletek és érdekességek laptársunk, a Privátbankár cikkében

A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

A győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember közepén lejár, így gyorsan változhat a piaci helyzet. A kormány keddi ülésén tárgyalja a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére.

Jelentősen olcsóbb lesz a tankolás piaci áron

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken.

Leszerelik a parkolóautomatákat Budapesten

Túl drága a működtetésük.

Már május végén is Varga Mihály júniusi szavaira kell figyelni

Az elemzők többsége úgy véli, a jegybank most még megvárja a júniusi Inflációs Jelentés adatait, de van olyan szakértő, aki szerint már a keddi kamatdöntő ülésen is lazításról dönthet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Noha mind az inflációs mutatók, mind a forint árfolyama, mind a magyar hozamok csökkenő szintje bizakodásra ad okot, és az uniós forrásokról szóló tárgyalások is erősítik az optimizmust, a jövő – elsősorban az iráni háború miatt – még meglehetősen kockázatos. Itt a friss Mfor Elemzői Konszenzus.

Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV

Akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Reagált a Wizz Air a HungaroControl kerozinhiányról szóló állításaira

Határozottan cáfolta a Wizz Air a HungaroControl vezérigazgatójának esetleges nyári járattörlésekről szóló mondatait. A légitársaság szerint a HungaroControl működési nehézségei miatt késtek a gépeik az előző nyarak során.

Így tűnnek el az italboltok és a szórakozóhelyek Magyarországról

Kevesebb, mint a felére esett vissza a magyarországi italboltok száma 2010 óta, zenés-táncos szórakozóhelyből is alig a fele maradt meg az akkori kínálatnak. Átalakulnak a fogyasztói szokások, és az elöregedés is meghatározó tényező.

A HungaroControl vezetője szerint ekkor üthet be a kerozinválság

Július környékére kiderülhet, tovább mélyül-e a légi közlekedés válsága a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc szerint. Elmondta azt is, hogy a mesterséges intelligencia szerinte kiváltja-e majd a légiforgalmi irányítók munkáját.

Megállapodás nincs, de az olajpiac elkezdte beárazni a békehangulatot

Több mint 5 százalékkal csökkent a Brent nyersolaj ára a lehetséges Egyesült Államok és Irán közötti békeegyezmény hírére. A megállapodás egyelőre nem jött létre, de hétfő délutánig minimálisan még tovább csökkent az ár.

