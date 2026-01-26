Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Hétfőn az ázsai kereskedés során tovább nőtt az olaj ára elsősorban a rendkívüli észak-amerikai időjárás okozta aggodalmak miatt.

Miután pénteken több mint 2 százalékkal emelkedtek az árak, hétfőn a Brent olaj hordónként ára a szingapúri tőzsdén 42 centtel, azaz 0,7 százalékkal 66,3 dollárra, a nyugat-texasi olajé pedig ugyanennyivel, 61,49 dollárra nőtt.

„Az olajárakat az Egyesült Államokban várt termelési fennakadások 'ingerelik', párosulva a kitartó geopolitikai kockázatokkal”

- fogalmazott egy elemző a Reutersnek. Nem segített megnyugtatni a kedélyeket Donald Trump sem, miután pénteken bejelentette, hogy „hatalmas armada” hajózik Irán felé.

Kapcsolódó cikk Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel A Közel-Kelet-szakértőt kérdeztük.

Napi 250 ezer hordónyi termelés esett ki az Egyesült Államokban a JPMorgan hétfői jelentése szerint a szélsőséges időjárás miatt.