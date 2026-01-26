1p

Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Amerikában túl hideg, Iránnál túl forró a helyzet.

Hétfőn az ázsai kereskedés során tovább nőtt az olaj ára elsősorban a rendkívüli észak-amerikai időjárás okozta aggodalmak miatt.

Miután pénteken több mint 2 százalékkal emelkedtek az árak, hétfőn a Brent olaj hordónként ára a szingapúri tőzsdén 42 centtel, azaz 0,7 százalékkal 66,3 dollárra, a nyugat-texasi olajé pedig ugyanennyivel, 61,49 dollárra nőtt.

„Az olajárakat az Egyesült Államokban várt termelési fennakadások 'ingerelik', párosulva a kitartó geopolitikai kockázatokkal”

- fogalmazott egy elemző a Reutersnek. Nem segített megnyugtatni a kedélyeket Donald Trump sem, miután pénteken bejelentette, hogy  „hatalmas armada” hajózik Irán felé.

Napi 250 ezer hordónyi termelés esett ki az Egyesült Államokban a JPMorgan hétfői jelentése szerint a szélsőséges időjárás miatt.

 

Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Januárban sem várható alapkamat-csökkentés a jegybanktól, ám a decemberben megváltozott kommunikáció újabb részleteket tárhat fel az előretekintő iránymutatásból – vélik az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők. A magas bázishatás miatt mindegyikük biztos a következő egy-két hónap rendkívül alacsony inflációs mutatójában, de a fő számok mögötti háttérfolyamatok már a pénzromlási index újabb emelkedését vetítik előre. Arról, hogy végül mikor következik be az első monetáris lazítás, megoszlanak a vélemények.

A Penny sem vitte túlzásba a béremelést

Nem fognak hinni a szemüknek a Volán utasai

Az árprilisi választásokat is befolyásoló adatok érkezhetnek

Nyerges Zsolt szőröstül-bőröstül bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét

Hiába az olcsó orosz olaj, ha ezt a benzinkutakon nem látjuk

A hazai politikai életben az elmúlt napokban ismét téma volt, hogy az olcsó orosz energiahordozókról nem lehet lemondani. Ugyanakkor, ahogy arról Mfor Üzemanyagár-figyelő rendszeresen beszámol, a hazai benzinárak a legmagasabbak között vannak a régióban. Ráadásul a jövő héten további drágulás várható.

Lassan kifullad a forint – lehet, hogy nem várja meg a választásokat a Magyar Nemzeti Bank

Nem várja meg április 12-ét a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentések elkezdésével – erre számítanak az Equilor Befektetési Zrt. elemzői. Összességében idén 3 kamatvágás várható a testület részéről. A forint nem feltétlenül ezért, de 2026-ban egy lassú leértékelő pályán haladhat, aminek végén 392 forintba kerülhet egy euró.  

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
