Hozzánk menekülnek majd a németországi gyárak?

A tizenharmadik havi nyugdíj szó szerint életmentő volt

Továbbra is jelentős negatív tartományban mérjük az Mfor Nyugdíjas Árkosár-indexet, míg az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés azt mutatja, az ide tartozó termékek ára stabilizálódni látszik. Két, illetve három évet vizsgálva azt is megállapítottuk, a 13. havi nyugdíj visszaépítése nélkül az időskori juttatások nem őrizték volna meg vásárlóerejüket. Az is kiderült, egy hónap alatt a sütemények alapanyagai nagyot drágultak.