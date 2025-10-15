Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is

Több pénz, hosszabb futamidő állhat házhoz.

Az eddigi 6 millió helyett 10 millió forintra nő a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A pályázók mindössze 5 százaléknyi, tehát alig több mint félmillió forint önerő birtokában belevághatnak a rezsiterheik csökkenését eredményező beruházásokba. Bővül a támogatható tevékenységek köre is az energia-megtakarítást eredményező fejlesztéseket ösztönző programban – derül ki az Energetiügyi Minisztérium (EM) lapunknak küldött közleményéből.

Az energetikai otthonfelújítási programban elnyerhető támogatás családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, ezek kombinációira fordítható. A jövőben elszámolhatóvá válnak a fő pályázati célok elérését szolgáló kiegészítő munkálatok, pl. árnyékvető szerkezetek felszerelése vagy a lapostető vízszigetelése. A fejlesztésekkel változatlanul legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni a kiinduló és végállapot hiteles, dokumentált összevetése szerint.

A lehívható támogatás-csomag legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 5 millió forint kamatmentes hitelből áll össze. A támogatás és a hitel összegének minden esetben meg kell egyeznie. Igényelhető tehát 5 millió forintnál kevesebb vissza nem térítendő támogatás is, de ekkor a kölcsön és az önerő mértéke arányosan csökken. Saját forrásból a legnagyobb mértékű támogatás mellett is csak mintegy 526 ezer forintot kell a pályázóknak biztosítaniuk a beruházások megkezdéséhez.

Az eddigi 12 évről 15 évre hosszabbodik meg a kamatmentes hitel futamideje, így érezhetően csökkennek a havi törlesztőrészletek. Míg mostanáig nem regisztrált kivitelező közreműködése esetén csak a támogatás felét kaphatták meg előlegként a pályázók, a módosításokkal ez az arány egységesen 75 százalékra nő.

Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. A programban a 2006 végéig megépült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező felújításához lehet támogatást kérni. Mostanáig több  mint 8300 kölcsönkérelem érkezett be összesen 46,6 milliárd forint értékben. Mintegy 4300 pályázónak már ki is fizettek összesen 18,2 milliárd forintot.

Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.

A támogatott beruházások jelentősen csökkentik majd a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből. Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, hozzájárul a környezet megóvásához. Egy kistelepülésen élő család akár otthona teljes esztétikai és energetikai felújítását is elvégezheti, ha a lehetőséget a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe – zárul a közlemény.

