Hozzányúlt a kormány a közbeszerzési szabályokhoz

A közbeszerzés növelését célzó intézkedéseket tartalmazó és a cselekvési terv felülvizsgálatáról szóló rendeletet hozott a kormány – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó cselekvési tervet 2026-ban felülvizsgálták és kiegészítették. Az OECD szakmai támogatásával készült jelentés alapján új intézkedéseket vezettek be az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében.

A rendeletből kiderül, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát uniós forrásból 2023-ban 5,5, hazai forrásból 29 százalékra sikerült csökkenteni, de a hazai célérték (15 százalék) még nem teljesült.

Mint ahogy az is, hogy a Gazdasági Versenyhivatal ágazati vizsgálatokat indított az egyajánlatos közbeszerzésekkel leginkább érintett szektorokban (például orvosi eszközök, gépjárművek, szúnyogirtás). Az egészségügyben amúgy is szakmai munkacsoport alakult az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére, első javaslatait közzétette

A Közbeszerzési Hatóság vizsgálja az egyajánlatos közbeszerzésekkel leginkább érintett ajánlatkérők intézkedési terveit, módszertani segédanyagot tett közzé. A rendelet megállapítja, hogy a közbeszerzési törvény 115. § szerinti eljárás (öt ajánlattevő közvetlen meghívása) vizsgálata alapján nem indokolt a szabályozás módosítása, de az ilyen eljárást gyakran alkalmazó ajánlatkérők ellenőrzése fokozódik.

Azt is megtudtuk, hogy a közbeszerzési verseny tisztaságát érintő korrupciós kockázatokkal és kartellmegállapodásokkal kapcsolatos szakmai iránymutatás felülvizsgálata és kiegészítése megtörtént. Az egyajánlatos közbeszerzésekkel több éven keresztül leginkább érintett ajánlatkérők listáját az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére megküldték, ellenőrzésük kiemelten történik.