Hozzányúlt a védett benzinárak rendszeréhez a kormány – de mit jelent mindez?

A hétfő esti Magyar Közlönyből derült ki, hogy a kormány megemelte a stratégiai üzemanyagkészletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát.

A Portfolio cikkében kiemelte, a módosítás nem a benzinkutakon fizetendő védett fogyasztói árat érinti, hanem az ellátási lánc mögöttes beszerzési árszintjét korrigálja felfelé, ami szűkíti a piaci szereplők marzsait. Az értelmezés szerint a lépés célja feltehetőleg az, hogy a stratégiai készlet kitárazási ára közelebb kerüljön a piaci realitásokhoz, miközben a védett áras rendszer egyelőre fennmarad. A friss rendelet nem újabb készletfelszabadításról szól, hanem arról, hogy a korábban már felszabadított üzemanyag milyen áron kerülhet be az ellátási láncba.

A módosítás alapján a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által értékesített készleteknél a 95-ös benzin literenkénti nettó ára 270,25 forintról 283,45 forintra emelkedik, míg a gázolajé 300,48 forintról 310,47 forintra nő. Ez az ár a módosított ársapka mögötti ellátási mechanizmus egyik kulcseleme: az a nettó ár, amelyen a stratégiai üzemanyagkészletből felszabadított benzin és gázolaj az arra jogosult szereplőkhöz kerülhet – derült ki a cikkből.

A portál kiemelte, a rendelet emellett azt a maximális nettó árat is megemeli, amelyen ezek a szereplők továbbadhatják az üzemanyagot viszonteladó partnereiknek. Ennek alapján a viszonteladók felé alkalmazható maximális nettó ár

a benzinnél 286 forintról 290,95 forintra,

a gázolajnál pedig 315 forintról 317,97 forintra emelkedik.

Nem arról van szó, hogy közvetlenül változna a kutakon fizetendő hatósági ár, hanem arról, hogy a védett ár fenntartását szolgáló, stratégia készletből biztosított beszerzési ár emelkedik – olvasható az értelmezésben.

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Miért dönthetett így a kormány?

A Portfolio cikke szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mostani lépése a május 14-én kiadott rendeletet módosítja. A kormány akkor újabb stratégiai üzemanyagkészletek felszabadításáról döntött, amelynek keretében 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet be a hazai ellátási láncba. A lépés célja az volt, hogy a piacinál alacsonyabb, fogyasztóknak szóló védett ár fenntartása ne okozzon ellátási vagy piaci zavarokat: a mechanizmus lényegében kedvezőbb beszerzési árat biztosít a nagykereskedőknek, ezen keresztül pedig a kiskereskedőknek is.

A lap hozzátette, mostani módosítás ezt a szabályozott beszerzési árszintet korrigálja felfelé. Ez azt jelenti, hogy a kormány igyekszik közelebb húzni a stratégiai készlet kitárazási árát a piaci realitásokhoz, hogy ne nyíljon túl nagy rés a készletből biztosított üzemanyag ára és a normál piaci beszerzési árak között. Ez mérsékelheti azt a finanszírozási terhet, amely a stratégiai készletek későbbi visszapótlásakor jelentkezhet.

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