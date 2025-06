Hullámvasúton a diszkontláncok vásárlói

Végül az árcsökkenők közé került a kristálycukor is, az 1,9 százalékos esés a termék alacsony árszintjét tekintve a vásárlók pénztárcájában nem fog érezhetően megjelenni, hiszen a májusi 315 forint után most 309 forintért árulták a diszkontok az alapélelmiszer kilóját.

Tovább csökkent a tojás ára is, a felmérésben szereplő, legolcsóbb, S-es méretű tojások átlagosan 6,7 százalékkal lettek olcsóbbak a májusi adatokhoz képest: 10 darabot nagyságrendileg 613 forintért vásárolhattunk meg a diszkontláncoknál, az egy hónappal korábbi 657 forinttal szemben. A tojás a kormányzati árrésstop hatálya alá eső termék, így részben ezzel is magyarázható, hogy a januárban, az intézkedés bevezetése előtt mért 737 forintos átlagárhoz képest már több mint 16 százalékkal kúszott lejjebb a termék ára.

Június végén három, a felmérés fogyasztói kosarában szereplő termékcsoport esetében történt jelentős árcsökkenés a májusi szinthez képest. Ezek közül is kiemelkedik az egyetlen 10 százalék feletti áresés: egy hónap alatt 11,7 százalékkal lett olcsóbb a listán szereplő 2 literes Coca-Cola, amely két boltlánc egységeiben is a 700 forintos szint alá esett.

Érdekes kilengéseket mutattak június végén a Privátbankár havonta megjelenő Diszkont Árkosár- felmérésében szerepet kapó, elsősorban alapvető élelmiszerek árai: a májusi szinthez képest több jelentős áremelést és árcsökkenést is megfigyelt a portál bizonyos termékek esetében.

Pánikra még nincsen ok, de enyhe áremelkedést mértünk június végén a három nagy diszkontlánc áraiban. Itt a legújabb Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérés.

