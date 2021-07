HungaroControl: a foci Eb miatt is dinamikusan növekszik a hazai légi forgalom

Most még csak a kutaknál érezzük, de óriási problémákkal járhat a dráguló olaj

Az infláció az elmúlt időszakban sokkarú polipként fenyegeti (nem csak) a magyar gazdaságot. A nyersanyagárak, a növekvő kereslet, a termelői árak, vagy a szolgáltatások árazása is a további emelkedés irányba mutatnak. Ugyanakkor az alacsony tavalyi bázisérték miatt az üzemanyagokra még a jegybank is kiemelt figyelmet fordít. Már csak ezért is érdemes az MNB és más elemzők várakozását összevetni.