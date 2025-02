Húsvéti nagytakarítás: a kormány bele szeretne kukkantani az Európai Bizottság civil szervezetekkel kötött szerződéseibe

Magyarország elvárja, hogy az európai intézmények – különösen a bizottság – ugyanazokat az átláthatósági normákat alkalmazzák saját működésükre, amelyeket a tagállamoktól is megkövetelnek – hangsúlyozta.

A miniszter elmondta: Magyarország javasolja, hogy a tanács is foglalkozzon az NGO-k finanszírozásának átláthatóságával. Ennek érdekében két konkrét javaslatot fogalmaz meg: az első szerint a tanácsnak teljes és korlátlan hozzáférést kellene kérnie az Európai Bizottság által az NGO-kkal kötött szerződésekhez és támogatási megállapodásokhoz.

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottsága már vizsgálja ezt a témát, de csak korlátozott és szelektív szerződésekhez fért hozzá. Az Európai Számvevőszék is készít jelentést az NGO-finanszírozásról, de az nem terjed ki minden szakpolitikai területre és tagállamra – taglalta.

