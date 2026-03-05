3p

Hűtheti a pezsgőt Orbán Viktor: jó híreket kapott Brüsszelből

mfor.hu

Egy vacsorán húzták keresztül az Európai Bizottság Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szövögetett terveit.

Úgy tűnik, végzetes léket kaphat az Európai Bizottság Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására vonatkozó, „fordított bővítési” terve. Ez azt jelentené, hogy Kijev először felvételt nyerne az uniós politikai intézményrendszerbe, majd az ehhez járó jogokat fokozatosan, a csatlakozási elvárások teljesítésének függvényében kapná meg.

Csakhogy a Politico brüsszeli hírlevele szerint a tagállamok uniós nagyköveteinek szerdai vacsoráján az egybegyűltek egyértelműen közölték, hogy nem támogatják az elképzelést. Egy diplomata szerint a munkavacsora hangulata „normális” volt, de az üzenet egyértelmű:

„Vége van. A fordított bővítésből nem lesz semmi”

- fogalmazott. A lapnak négy másik uniós diplomata is leszögezte, hogy Ukrajna számára nem reális opció a fordított bővítés, és hogy közölni kell Ukrajnával, hogy hamis reményeket kerget, ha ebben bízik.

„Le akarjuk horgonyozni Ukrajnát az Európai Unióban..., de nem téphetjük össze az eljárásokat és dobhatjuk ki a teljesítményre alapuló rendszert. A cél egy reális, előre vezető út kijelölése”

- mondta egy másik diplomata.

Marta Kos, a bizottság bővítési biztosa szerint viszont a világ megváltozott, és szükség lenne új gondolkodásmódra az uniós bővítés folyamataival kapcsolatban. 

A téma szóba kerül az Európai Tanács március 19-i ülésére készülő dokumentumtervezetben is, amelyből szintén az vehető ki, hogy a tagállami vezetők a hagyományos, feltételekre és eredményekre építő csatlakozási folyamatot lennének hajlandók támogatni.

A tervezetben szó esik az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről is, amelynek folyósítását jelenleg a magyar kormány blokkolja a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása miatt. A szövegben viszotn befejezett ügynek tekintik a hitel elfogadását és már az első részlet folyósításáról beszélnek – csakhogy egyelőre a magyar kormány nem hajlandó zöld utat adni a lépésnek.

A háttérben a Politico értesülései szerint több tagállam is nyomást gyakorol Kijevre, hogy engedje a vezeték vizsgálatát, de az ukrán kormány ezt egyelőre elutasítja, arra hivatkozva, hogy időre van szüksége a károk felméréséhez.

A magyar kormány szerda este határozatban jelölte ki a Barátság vezeték állapotát felmérni hivatott küldöttség vezetőjét.

