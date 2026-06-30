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Huxit helyett felszabaduló EU-s források – Bojár Gáborral beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Graphisoft alapítója július 8-án, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A július 8-án, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

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„Lehet, hogy én mazochista vagyok, de abszolút reálisnak és üdvözlendőnek tartom a vagyonadót”. Ezt az áprilisi választások után jelentette ki Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, aki a minap megjelent A 100 leggazdagabb magyar nevű kiadványban 53,6 milliárd forintos becsült vagyonával a 63. Szerinte „nem kell ehhez baloldalinak lenni, ez az ember normál igazságérzetének megfelel. Úgy érzem, az egy százalékot ki kell, hogy bírjuk”.

Azóta még érdekesebb lett Bojár Gábor megnyilatkozása, hiszen a Tisza Párt választási ígéretének egyik sarkalatos pontja, az 1 milliárd forint feletti vagyonokra kivetendő 1 százalékos sarc nagy vitákat vált ki. Ennek is tudható be, hogy bár Kármán András pénzügyminiszter június 5-ére ígért a kivetni tervezett vagyonadóról részleteket, hivatalos közlésre csaknem egy hónap múltán sem került sor.

A Graphisoft alapítójának másik emlékezetes kijelentése jóval korábbra datálódik. Szinte napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2016 júliusában dobta be a köztudatba a Huxit kifejezést. Ezzel akarta felhívni a figyelmet a brit EU-tagságról szóló népszavazást (Brexit) követően írt véleménycikkében arra, hogy a folyamat könnyen Magyarország kilépéséhez vezethet.

Ez a félelme végül nem igazolódott be, még ha 2022-2026 között az embernek az is volt az érzése, hogy az Orbán-kormány mindent elkövetett az unióból való távozásért. Még azt is elviselte, hogy az Európai Bizottság (EB) jogállamisági aggályai miatt egy cent sem érkezett Brüsszelből, amely a hazai gazdaságpolitikai hibák miatt alapjaiban járult hozzá ahhoz, hogy a magyar gazdaság ebben a négyéves kormányzati ciklusban végig stagnált.

Bojár Gábor július 8-án, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Bojár Gábor július 8-án, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Klasszis Média

Most azonban minden remény megvan arra, hogy jönnek a pénzek. A Magyar-kormány már a beiktatása utáni harmadik héten megállapodott arról, teljesíti azokat a feltételeket, amelyek alapján az EB 16,4 milliárd eurót felszabadít a Magyarországot megillető, de 2022 végén befagyasztott forrásokból. Kérdés, hogyan sikerül élni ezzel a lehetőséggel, nem kényelmesíti-e el ez a hazai gazdaság szereplőit?

Az EU-s források elérhetőségének lehetősége jelentős szerepet játszott abban, hogy a már a választásokig is egyre erősebb forint még tovább tudott szárnyalni, s az euróval szembeni árfolyama ötéves csúcsra ugrott. Ami a folyamatosan gyengülő forint korszaka után üdvözítő lehet, ám azért vannak, akiknek a hazai fizetőeszköz már túl erős. Például az expotra termelő vállalatoknak – köztük is elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak –, valamint a hazai idegenforgalomban tevékenykedő cégeknek. Valóban túl erős a forint?

Ezekről a témákról, no meg a Magyar-kormány zászlajára tűzött euróbevezetésről is kérdezzük Bojár Gábort a Klasszis Klub Live következő, július 8-án, szerdán 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásában. Amelyben azonban szokás szerint nemcsak mi, hanem olvasóink és nézőink is kérdezhetnek vendégünktől.

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