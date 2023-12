Húzhatja a száját ettől a kormányzati bejelentéstől

2023 augusztusában vezették be, 2024 januárjától viszont már el is búcsúzhatunk a lehetőségtől: megszünteti a kormány azt a lehetőséget, amelynek keretében a SZÉP-kártyára érkezett pénzekből hideg élelmiszer volt vásárolható az üzletekben – tudta meg az RTL Híradója a Gazdaságfejlesztési Minisztériumtól. Az intézkedés bevezetését a kormány idén nyáron az inflációellenes harc részeként mutatta be.

Az rtl.hu által idézett riportból kiderül, a tárca azt közölte, hogy „2023 az inflációcsökkentés éve volt, 2024 pedig a gazdasági növekedésé” – ezzel indokolták a lehetőség megszüntetését. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége örül a döntésnek.