HVG: az FTC mind a 25 milliárd forint Fradivárosra kapott pénzt felhasználta

A Ferencvárosi Torna Club a Fradivárosra kapott teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, derül ki abból a válaszból, amelyet a Belügyminisztérium küldött Kele János közgazdász, újságíró, egykori momentumos politikus közérdekű adatigénylésére – számolt be a HVG. A belügy szerint az FTC idén március 25-én nyújtotta be a projekt záró beszámolóját.

Még június közepén derült ki, hogy a Ferenczvárosi C közép facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ) a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra, ez azonban tíz év alatt sem készült el. Az ÁSZ júniusban közölte, továbbították, és a rendőrség vizsgálja is a közérdekű beadványt. A rendőrség az ügyben nyomozást is indított.