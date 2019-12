Hyundai - 50 milliárdos fejlesztés jön

A világ ötödik és Dél-Korea legnagyobb járműgyártójának a közleménye szerint ebből az összegből csaknem 17 milliárd dollárt elektromos és önjáró autók technológiájának fejlesztésére fordít.

A Hyundai azzal számol, hogy 2025-re évi mintegy 670 ezer elektromos autót készít, és ezzel a világ harmadik legnagyobb elektromos autógyártója lesz; jelenleg az ötödik a ranglistán.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

A Hyundai Motor a dublini székhelyű Aptiv autótechnikai csoporttal hoz létre 4 milliárd dolláros közös vállalkozást 4-es és 5-ös SAE szintű autók 2022-ig történő kifejlesztésére.

A SAE (Society of Automotive Engineers) International 2014-ben egy szabvány formájában definiálta az autonóm gépjárművek terminológiáját, illetve megfogalmazta azok szintjeit az automatizáltság tekintetében. A 4-es szint magas szintű automatizáltságot jelent, amikor az automata járművezető-rendszer irányítja az összes dinamikus vezetési műveletet, még akkor is, ha a járművet vezető ember nem megfelelően reagál egy beavatkozási kérésre. A legmagasabb, 5-ös szint azt jelenti, hogy a jármű ember nélkül is közlekedhet.

A Hyundai a szeptember végével záródott három hónapról 365 millió dollár adózott eredményt jelentett, 59 százalékkal nagyobbat az egy évvel korábbinál.