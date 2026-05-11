Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedden a Holtankoljak.hu oldalon megjelent információk szerint folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi piaci üzemanyagárakat illetően. A benzin ára is nagyobb léptékkel, bruttó 4 forinttal csökken, de a gázolajé lényegében zuhan, bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe.
Május 11-én, hétfőn még az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:
Piaci árak:
95-ös benzin: 688 forint/liter
Gázolaj: 716 forint/liter
Védett árak:
95-ös benzin: 595 forint/liter
Gázolaj: 615 forint/liter