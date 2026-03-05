5p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Építőipar GKI-felmérések

Idén folytatódhat az élénkülés az építőiparban

mfor.hu

Az építőipari termelés változatlan áron mérve – két visszaesést hozó év után – 2025-ben 2,8 százalékkal tudott bővülni. A tavaly december végi ágazati szerződésállomány csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A GKI februári felmérése szerint a megkérdezett építőipari vállalkozások harmada árbevételének növekedésére számít 2026-ben az előző évhez képest, csökkenéstől 21 százalékuk tart. A 10 fő alatti cégek e téren kevésbé optimisták, de az 50 fő felett foglalkoztatók már sokkal inkább azok. További kedvező jel, hogy a GKI ágazati bizalmi indexe februárban tizenhárom havi csúcsára emelkedett. 2026-ban az építőipari termelés volumene 2-3 százalékkal nőhet az előző évhez képest – ebben a hazai és a nemzetközi elemzők is egyetértenek.

A 2023-2024 közötti évek a hazai építésgazdaság számára nehéz időszak volt: mindkét év visszaesést hozott. Az építőanyagok árainak turbulens alakulása, a felpörgő infláció és a finanszírozás megnehezülése (a kamatemelkedés miatt) sok kihívás elé állította az építőipart. Az energiaárak emelkedése, illetve az infláció miatt csökkent az építés iránti kereslet. A magas kamatok miatt visszaesett a lakáspiaci kereslet és a vállalatok beruházási aktivitása. Az uniós támogatások csökkenése is negatívan hatott az ágazatra. Míg korábban a munkaerőhiány volt a szektor legfontosabb problémája, ebben az időszakban a kereslet hiánya vált azzá.

A tavalyi év nehezen indult, de végül érdemi növekedést hozott

Az első negyedév egyértelmű visszaesést hozott, de áprilistól decemberig csaknem minden hónapban növekedést tudott elkönyvelni az ágazat. Így az év egészében a termelés volumene 2,8 százalékkal bővült 2024-hez képest, azaz az építőiparban elindult a növekedési ciklus. Erre szükség is van, mert a 2025-ös teljesítmény még így is 4 százalékkal elmaradt a 2022. évitől. A megkötött új szerződések állományában a tavalyi év első hét hónapjában folyamatos volt a mérséklődés, pozitív változás csak ezután következett be. 2025 decemberének végén a szektor teljes szerződésállománya csaknem 50 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ez alapvetően kedvező jel, de kérdéses, hogy a megkötött több évre vonatkozó szerződések melyik évben fogják jelentősebben meghúzni az ágazat termelését.

2026-ot illetően a vállalatok között többségben vannak a derűlátók

A GKI 2026 februári felmérésében 400 építőipari vállalkozás vett részt. A megkérdezettek 33 százaléka számít arra, hogy 2026-ban növekedni fog az árbevétele 2025-höz képest. Ugyanakkor 21 százalékuk tart attól, hogy az árbevétel éves alapon csökkenhet. Azaz a derűlátók enyhe többségben vannak a borúlátókkal szemben. A cégméret növekedésével párhuzamosan a derűlátás is emelkedik. A legkevésbé optimisták a 10 fő alatti cégek, körükben ugyanez a két arány 31 és 22 százalék. Az 50 fő feletti vállalkozások esetében 55 százalék számít a bevétel emelkedésre és csak 9 százalék apadásra. Ebben semmi meglepő sincs: a nagyobb cégek jobban hozzáférnek finanszírozáshoz, stabilabb a megrendelésállományuk, gyakrabban állami vagy nagyvállalati projekteken dolgoznak. A magasépítésben érdekelt cégek valamivel optimistábbak, mint a mélyépítők. Az előbbi csoportban a növekvő és csökkenő árbevételre számítók aránya 39 és 20 százalék, míg az utóbbiaknál 32 és 24 százalék. A közép-magyarországi régióban tevékenykedők valamivel derűlátóbbak a vidéki körzetekben dolgozóknál.

Az építőipari bizalmi index 13 havi csúcsán áll

A GKI építőipari felmérésének eredményein alapuló, a szektor cégeinek helyzetértékeléseit és várakozásait egyetlen számba sűrítő bizalmi index 2025 júniusában érte el a mélypontját. Ezután lassú, de fokozatos emelkedés következett. Idén februárra az ágazati bizalmi index 13 havi csúcspontjára emelkedett. Ez az ágazati konjunktúra szempontjából egyértelműen kedvező fejlemény.

Látszódik a fény az alagút végén?
Látszódik a fény az alagút végén?
Fotó: DepositPhotos.com

A kamatvágási ciklus elindulása is sokat segíthet

Az építőipar erősen hitelfüggő ágazat, így a kamatszint alakulása kulcsfontosságú. A Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája jelentősen befolyásolja az építőipari beruházások finanszírozási költségeit. Az előző kamatvágási ciklus 2024-ben indult: hat csökkentés után az alapkamat 6,5 százalék lett, majd ez maradt is 2026 elejéig. A magas banki kamatok 2022–2025 között visszafogták a vállalati hitelkeresletet. Mindez annak ellenére történt, hogy a kormányzat és a jegybank olyan programokat is indított (például a Minősített Vállalati Hitel, Széchenyi Kártya fix 3 százalékos kamaton), amelyek kedvezőbb feltételeket céloznak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Február végén újra indult a kamatvágás, a jegybank 6,25 százalékra csökkentette az irányadó rátát. Mivel ez vélhetően egy hosszabb, több vágásból álló folyamat első lépése, hosszabb távon ez mindenképpen kedvező lehet az építőipari vállalatok finanszírozása szempontjából.

Az MNB Hitelezési felmérése alapján a kereskedelmi bankok 2021 és 2025 között alapvetően romló építőipari portfólióminőségről számoltak be, az elmúlt időszakban csak néhány negyedévben következett be enyhe javulás. 2026-ra előre tekintve a bankok nem számítanak az iparági portfólió minőségének lényegesen kedvezőbbé válására. A pénzintézetek a következő félévben a lakóingatlanok fejlesztése terén markáns kereslet-emelkedésre számítanak.

Idén a beruházási piac élénkülése várható

A hazai és a nemzetközi elemzők többsége 2026-ban a magyarországi beruházási aktivitás élénkülésére számít 2025-höz képest. A GKI felmérése szerint az iparban és az üzleti szolgáltatás területén a vállalatok beruházási aktivitása idén valamelyest emelkedik. 2026-ban több jelentős beruházás valósul meg, illetve fejeződik be. Várhatóan a lakásépítés is elmozdul a tavalyi mélypontról, bár igazán jelentős élénkülés csak 2027-től várható. A 2026-os évben a GKI várakozása szerint 2 százalék körüli mértékben nőhet a beruházások volumene. Ez az építőipar piaci lehetőségeire is jótékonyan hathat.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eldöntötte Orbán Viktor, kit küldene a Barátság vezetékhez

Eldöntötte Orbán Viktor, kit küldene a Barátság vezetékhez

A helyszínen akarja megvizsgálni a helyzetet a kormány.

Ipartörténet: árverezik a Tungsram egyik legnagyobb gyárát

Ipartörténet: milliárdokért bárki viheti a Tungsram egyik legnagyobb gyárát

A nagykanizsai ipartelepért 3,6 milliárd forintot vár minimimum a felszámoló.

Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta

Váratlan fordulat: elsodorhatja a magyar kamatvágást is az iráni háború

Bizonytalanná vált a márciusi kamatvágás, nem tudni, milyen hatással lehet az inflációra a geopolitikai válság. 

Kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját – élő beszélgetés Bod Péter Ákossal és Pleschinger Gyulával

Kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját – élő beszélgetés Bod Péter Ákossal és Pleschinger Gyulával

A volt jegybankelnök és a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Megúszta a csődöt Mészáros Lőrinc exvejének legatyásodott cége

Megúszta a csődöt Mészáros Lőrinc exvejének eladósodott cége

A Homlok Zrt.-nél még időben megszületett a csődegyezség, így Homlok Zsolt cége megmenekült a felszámolástól.

A Mol és a Slovnaft feljelentette a JANAF-ot

A MOL és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalat JANAF-ot a monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.

Fogynak a regisztrált álláskeresők, újabb foglalkoztatási programok nyíltak

Fogynak a regisztrált álláskeresők, újabb foglalkoztatási programok nyíltak

Februárban 6 ezerrel kevesebben voltak, mint egy évvel korábban.

Egyre inkább így koccintunk a sörünkkel

Egyre inkább így koccintunk a sörünkkel

A sörfogyasztási szokások egész Európában átalakulóban vannak, és ez a trend a tavalyi évben Magyarországon is egyértelműen megmutatkozott. A fogyasztók egyre tudatosabban választanak: a mennyiség helyett a minőség és az élmény kerül előtérbe.

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

Februárban 12 206 import használt személyautó érkezett, ami 26 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, jelentette a DataHouse.

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

3,1 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben. Az aktívum 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168