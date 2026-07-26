Idén is meghirdetik a Klasszis TopDesign nemzetközi vendéglátó- és szállodaipari dizájn-versenyt

A Turizmus Online idén is meghirdeti a szállodaipar, a vendéglátás és a belsőépítészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazó Klasszis TopDesign Magyarország 2026 nemzetközi versenyt, amely a vendégfogadás világának teljes designspektrumát értékeli a szálláshelyektől és vendéglátóhelyektől kezdve az enteriőrökön, bútorokon és kiegészítőkön át a még meg nem valósult koncepciókig.

A szakportál tájékoztatása szerint a verseny jelentkezési határideje 2026. szeptember 30., a pályázati dokumentáció leadási határideje 2026. október 15. A nemzetközi megmérettetésre várják szállodák, panziók és egyéb szálláshelyek üzemeltetőit, éttermeket, bisztrókat, kávézókat, cukrászdákat és más vendéglátóhelyeket, belsőépítészeket, építészeket és lakberendezőket, designstúdiókat és kreatív alkotókat, valamint minden olyan szakmai szereplőt, aki egyedi, innovatív vagy inspiráló megoldást hozott létre a Horeca-szektorban.

Az idei évre a szakmai zsűri megújította a pályázati kategóriákat: az új kategóriák között kiemelt szerepet kap Az év formabontó szálláshelye és Az év formabontó vendéglátóhelye azokat a projekteket keresve, amelyek mernek eltérni a megszokottól, új irányokat mutatnak, és valódi vendégélményt teremtenek. Szintén újdonság a boroscímkék önálló kategóriája, amely a vizuális kommunikáció és a design találkozását díjazza – közölték. A Klasszis TopDesign történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak: két kategóriában a kelet-közép-európai régió határon túli szálláshelyei és vendéglátóhelyei is versenybe szállhatnak. A korábbi évek népszerű kategóriái megmaradnak, ismét lehet nevezni többek között különleges enteriőrökkel, építészeti és belsőépítészeti megoldásokkal, designkoncepciókkal, bútorokkal, világítással, egyedi kiegészítőkkel, valamint eddig még meg nem valósult tervekkel is – írták.