Idén is megizzasztja a minimálbér a munkáltatókat

A helyi és regionális munkaerőpiaci trendeket és kihívásokat járták körbe a térség legfontosabb gazdasági szereplői Székesfehérváron, a WHC főtámogatásával megrendezett HR Fest szakmai rendezvényen. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke arra világított rá, hogy az infláció drasztikus csökkenése miatt idén már várhatóan enyhülni fog a munkáltatókra ható béremelési nyomás, viszont a minimálbért egy EU-s szabályozás miatt is legalább 10 százalékkal, vagy a feletti mértékben kell majd emelni, ami feszültségekhez is vezethet a munkaerőpiacon.

Csak jelentős béremeléssel lehet megtartani a jó munkaerőt. Fotó: Depositphotos Az MGYOSZ alelnöke a béremelésre, juttatásokra és versenyképességre fókuszáló beszélgetés során kifejtette, hogy a jövőben várhatóan feszültséget fog okozni a munkaerőpiacon az, hogy egy EU-s rendelkezés miatt a minimálbért a medián kereset 60 százalékára kell emelni, hiszen ez olyan ütemű, kétszámjegyű százalékos emelkedést vetít előre, amit a magasabb bérkategóriában dolgozó munkavállalók bérfejlesztése nem fog tudni lekövetni.

A panelbeszélgetés során Klesitz Eszter, a Valeo Automotive Hungary Kft. site HR managere arra hívta fel a figyelmet, hogy a juttatások terén nagyon kreatívnak kell lennie a munkáltatóknak, mert ezeknek nemcsak a munkavállalók jólétét (well-being) kell elősegítenie, hanem a fluktuáció csökkentésében is szerepet kell játszania. A szakember rávilágított, hogy ez különösen a fiatal generációk esetében kihívás, hiszen tanulmányok bizonyítják, hogy a 30 év alatti munkavállalók négyötöde egy éven belül munkahelyet vált.

Hatalmas munkaerőtartalékot jelent a szövetkezeti foglalkoztatás

A munkaerőhiány nemcsak Fejér megyében és azon belül Székesfehárváron, hanem országos szinten is az egyik legjelentősebb gazdasági kihívás jelenleg, mely már a növekedés gátjává is válhat. Éppen ezért a munkáltatóknak és az őket kiszolgáló munkaerő kölcsönző, - és közvetítő HR szolgáltatóknak is folyamatosan új megoldásokat kell találnia a munkaerőigény kielégítésére. Ennek egyik kiváló formája a szövetkezeti foglalkoztatás, mely a munkáltatók számára könnyített feltételekkel biztosítja, hogy diákokat, kisgyermekes szülőket vagy nyugdíjasokat rugalmasan foglalkoztassanak.

A téma kapcsán Nerhaft Marianna, a WHC szövetkezeti-szolgáltatás területi vezetője elmondta, hogy jelenleg hazánkban közel 2 millió nyugdíjas korú, 260 ezer kisgyermekes és 431 ezer 16 év feletti diák, illetve hallgató él, akik hatalmas, potenciális munkaerőtartalékot jelentenek a vállalkozásoknak.