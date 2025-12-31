Idén is tovább emelkedhet a magyar államadósság

A GDP 75,2 százalékának felel meg az államháztartás bruttó adóssága – vette észre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatait a Portfolio. A pénzügyi számlák harmadik negyedév végi adatait szerdán tette közzé az MNB.

Az államadósság 2020-ban ugrott fel a GDP 65 százalékáról közel 80 százalékra. Azóta kisebb mértékben csökkentette a kormány, de a tavaly év végi 73,5 százalékos arányhoz képest idén nőhet a mutató. Ez sorozatban a második növekedés, hiszen tavaly is meghaladta az államadósság mértéke a tavalyelőttit.

A Portfolio emlékeztet arra, hogy tavaly úgy sikerült mérsékelni az adósságráta emelkedését, hogy az év utolsó napján az ÁKK mintegy 1000 milliárd forintnyi kötvényt vásárolt vissza a jegybanktól, idén azonban egyelőre nem jelentettek be hasonló tranzakciót.

Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adósságából 2025 harmadik negyedévének végén 56 326 milliárd forintot tettek ki az hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 7118 milliárd forintot a felvett hitelek és 702 milliárd forintot a betétek. Az adósságállományon belül 21 510 milliárd forint (33,5 százalék) volt a devizában denominált tartozás, a külföldi hitelezőkkel szemben 24 287 milliárd forint, a belföldi szektorokkal szemben pedig 39 860 milliárd forint tartozás állt fent.