Makró Kecskemét Közösségi közlekedés Szeged MÁV Zrt.

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

A jelenlegi két és fél óráról másfél órára csökkentené a Szeged és Budapest közötti menetidőt a vasúton a Tisza Párt. Ehhez a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti, gyenge láncszemként értékelt vonalat kellene felújítani, az ügy már évek óta húzódik.

Évekkel ezelőtt előkészítették, de többéves csúszás után a Magyar-kormány újíthatja fel a Kiskunfélegyháza-Szeged vasútvonalat – írja a Szegeder a Telexen.

Felidézik: Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár tavaly nyári posztjában azt írta, az engedélyezési és tenderterveket 2023 végére készítette el Mészáros Lőrinc vasúttervező vállalkozása 1,6 milliárd forintért. „A műszaki tartalom korábbról származó ismereteim szerint korrekt lett. A cél az volt, hogy a szegedi IC ritkábban állhasson meg és gyorsabb legyen, mellette pedig lehessen regionális vonatokat is indítani a vonalon, amire ma nincs pályakapacitás” – írta a tervekről Vitézy. A szegedi önkormányzat közgyűlése 2025 végén el is fogadta, hogy nem kell környezeti hatásvizsgálatot készíteni a projekthez. 

A kormány Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár idején azt tervezte, hogy a 2021–2027-es pénzügyi ciklusban, uniós pénzből valósítják meg a beruházást. A beruházás azonban parkolópályára került, mert a kormány a vasúti fejlesztési források jelentős részét a kínai hitelből finanszírozott Budapest–Belgrád-vonalra csoportosította át.

Vitézy szerint a Budapest-Belgrád vasút nyomvonala belföldi érdeket gyakorlatilag nem szolgál, csak nemzetközi teherszállításit. „Még a MÁV akkori vezérigazgatója is rengeteget lobbizott azért, hogy a szegedi vonalra fektessenek be a kínaiak, de mindhiába” – mondta.

Jövőre indulhat az építkezés

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2023-ban pénzhiányra hivatkozva állította le a Szeged–Kiskunfélegyháza-projektet más fontos vasúti fejlesztésekkel együtt. Bár 2023-ban elhangzott Lázár részéről egy mintegy 3000 milliárd forintos vasútfejlesztési ígéret, ebből a szegedi projekthez hasonlóan nem lett konkrét előrelépés. Az egyvágányú szakaszon így kellemetlenné vált a forgalomszervezés, ami kapcsán Hegyi Zsolt MÁV-vezér is kifakadt nemrég. Nem csak itt volt kényelmetlen a helyzet: a röszkei vonal sem készült el teljesen a mai napig, nincs engedélyezett villamos vontatás.

2024 novemberében Lázár János már arról beszélt, hogy a szegedi autóipari fejlesztések miatt újjáépítik a Szeged–Kiskunfélegyháza- és a Kiskunfélegyháza–Cegléd-vasútvonalat, és elsőként az előbbi szakasz korszerűsítése kezdődhet el, mintegy 175 milliárd forintos nagyságrendben. A kormány később felvett 1 milliárd eurós hitelt az Európai Beruházási Banktól (EIB), de a kölcsönt a tavalyi év végéig nem hagyták jóvá. 

A kivitelezés az odaítélt hitel ellenére tovább csúszik. A közbeszerzést az építkezésre 2025 őszén kiírták, de a győztes vállalkozó megnevezése még nem történt meg. Az építkezés idei elkezdésére is van esély, ám Hegyi Zsolt MÁV-vezér elmondta, hogy ezt csak 2027-ben tervezik. A későbbi kezdést támasztotta alá egy, a Szegeder helyi viszonyokra rálátó vasúti forrása is.

A projekt közvetve szerepel a Tisza programjában. Stumpf Péter, a párt leendő szegedi országgyűlési képviselője a választás előtt azzal kampányolt, hogy másfél órára csökkentik a most két és fél órás menetidőt Szeged és a főváros között. Márpedig ez a 160 km/órás sebességre tervezett Szeged–Kiskunfélegyháza-projekt nélkül elképzelhetetlen.

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladhatja a 6,6 milliárd eurót a Philip Morris globális vezetője szerint. Az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű.

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

Az orosz olaj sem old meg a magyar piacon minden problémát

Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

