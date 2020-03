Idősek otthona: kijárási tilalom-e a látogatási tilalom?

A zalaegerszegi Miasszonyunk Időskorúak Otthonának vezetője, Dr. Marx Gyuláné arról tájékoztatta lapunkat, hogy ők is a tisztifőorvos tegnapi központi bejelentéséből értesültek a látogatási tilalomról, és mától meg is teszik az intézkedéseket erre vonatkozólag. Egyébként is égnek már a telefonvonalak, de ettől függetlenül ma értesítik ki a hozzátartózókat, az intézményben pedig már kiraktak egy írásos tájékoztatót. A tilalom természetesen érzékenyen érinti az ott lakó idős embereket, de egyben meg is nyugtatja őket az intézkedés, és mint mondja, együtt meg fogják harcolni ezt az időszakot is.

Kisebb látogatási tilalmak ugyan szoktak lenni az influenzajárvány miatt, de ekkora mértékű tilalomra nemigen volt még példa. Tény és való, hogy épp azokat az embereket érinti a koronavírus, akikre mi is vigyázunk és próbáljuk széppé tenni a napjaikat.

Az időseket megnyugtatja a látogatási tilalom. Fotó: depositphotos.com Az időseket megnyugtatja a látogatási tilalom. Fotó: depositphotos.com

Az intézmény vezetője azt mondja, számítottak az intézkedés bevezetésére, szinte nem is csodálkoztak, és teszik, amit tenni kell. Valószínűleg a zárt ablakon keresztül, mint egy fertőző osztályon azért meg fogják oldani a láthatást, hiszen igen fontos az időseknek a családtagjukkal való kommunikáció. Illetve a kertbe továbbra is ki fognak menni levegőzni a lakók. Azt is meg fogják szervezni, ha olyasmit hoznak nekik a hozzátartozók, átadják nekik az otthonról hozott finomságot, vagy beszerzik, amit kell. Arra a kérdésünkre, hogy ez egyben kijárási tilalom-e, azt mondta Dr. Marx Gyuláné, hogy épp az ÁNTSZ-szel tárgyal erről, hiszen sokakban felmerül ugyanez a dilemma. Úgy gondolja, hogy azoknak, akik tömeges rendezvényekre szoktak kijárni, most nem engedhetik meg, viszont azokat, akik csak a környező utcákban tennének egy sétát, valószínűleg nem kellene korlátozni. De a most kezdődő vezetői értekezletükön ezt is átbeszélik, hiszen fontos jó döntéseket hozni, nehogy valaki úgy érezze, másnak lehet a közelben sétálni, neki pedig távolabbra nem. Az értekezlet után lakógyűlést tartanak az itt lakóknak, s mindenről tájékoztatják őket. Fontos, hogy az idősek otthonában dolgozók is csak egészségesen járhatnak be, ezért azoknak a kollégáknak, akinek valamilyen immunrendszert vagy tüdőt érintő alapbegtegségük van, lehet, hogy a későbbiekben otthon kell maradniuk.

A kórházakban eddig is hozzá voltunk szokva a látogatási tilalmakhoz az influenzajárvány miatt, hiszen jelenleg is épp emiatt sok egészségügyi intézményben tilos volt a látogatás. Arra viszont még nem igen volt példa, hogy a bentlakásos szociális intézményekben is elrendeljenek teljes látogatási tilalmat. A KSH statisztikája szerint 1993-ban még csak 30 155 főt érintett volna egy ilyen intézkedés, 2018-ban viszont már 55 170 idős ember lakik idősek otthonában. Ha a többi szociális bentlakásos intézményt is hozzávesszük, jóval magasabb a szám, akiket a tilalom érint. A pszichiátriai betegek közül 8394 főt, a fogyatékosok otthonaiban, gondozóházaiban 14 690 főt, a szenvedélybetegek közül 1 957 főt, míg a hajléktalanszállásokon 9 931 főt érint a tilalom, így jön ki összesen 90 142 fő, aki mától korlátozott a koronavírus járvány miatt.