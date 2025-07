Igazságügyi árszakértő vizsgálja, mit csinált Mészáros Lőrinc cége

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Tavaly szeptemberben felmondta, most pedig igazságügyi szakértővel vizsgáltatja az Építési és Közlekedési Minisztérium a GSM-R2 nevű vasúti informatikai fejlesztés kivitelezői szerződését, írja a Szabad Európa a Lázár János alá tartozó minisztérium közlése alapján. Az igazságügyi árszakértő a beruházás során felhasznált anyagokat és eszközöket vizsgálja. A lap azután kereste meg az ÉKM-et, hogy a vasúti informatikai fejlesztésen dolgozó alvállalkozók közül többen megkeresték amiatt, mert állításuk szerint nem kapták meg időben a szerződések szerint nekik járó összegeket.

