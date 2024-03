Orbán Viktor itt nem hirdet győzelmet: Magyarország és Brüsszel is bebukott egy ígéretet

Érdemes most euróba fektetni? A Klasszis Klubban erre is választ kaphat

Most, hogy jelentősen csökkent az infláció és ahhoz igazodva már állampapírt sem lehet venni két számjegyű kamattal, sokakban felmerülhet, miben is fialtassák a megtakarításaikat, hogy azok legalább megőrizzék, vagy esetleg még növeljék is az értéküket. Részvénybe? Ingatlanba? Devizába? Kriptóba? Lapcsoportunk következő, március 27-én, szerdán megrendezendő Klasszis Klub Live! rendezvényének első, 17 órakor kezdődő panelbeszélgetésén e témát is körbejárjuk meghívott szakértőinkkel. Regisztráljon és jöjjön!