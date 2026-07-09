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Így alakítja át a kormány a Molt terhelő adót

mfor.hu

Már a 2 dollár feletti árkülönbözet után is adót kell fizetni, és ez várhatóan 2027-ben is így lesz. A Pénzügyminisztérium azt is elárulta, mekkora adóbevételt várnak a változtatástól.

Átalakítaná a kormány a Molt terhelő Ural-Brent árkülönbözet adóját – írja a Telex. A javaslat szerint ha az orosz Ural olaj és a Brent ára között hordónként 2 dolláros árkülönbözet alakul ki, az árrés 50 százaléka adókötelezettség, ha pedig 5 dollárnál nagyobb a különbözet, az 5 dollár feletti részre 95 százalékos adókulcs vonatkozik. Ezt az adónemet 2027-re is kiterjesztené a kormány. 

A jelenlegi rendszerben a különadó alapját a Brent és az orosz olaj beszerzési ára közötti pozitív különbség hordónként 5 dollárral csökkentett összege adja. Vagyis 5 dollár árkülönbözetig nincs adó, afelett 95 százalék. A tervezett új rendszerben azonban, ha azt megszavazzák, csupán 2 dollár különbözetig nincs adó, 2 és 5 dollár között 50 százalékos, 5 dollár felett 95 százalékos adó terheli az árkülönbözetet. A Pénzügyminisztérium idén 6,25 milliárd forintra, jövőre pedig 15 milliárd forintra becsüli a változtatásból származó adóbevételt, bár az olajárak volatilitása miatt ez változhat.

A tervezett módosítás úgy is értelmezhető, hogy a Mol ösztönzőt kap arra, hogy növelje a nem orosz olaj beszerzését, de úgy is, hogy csökken az érdekeltsége a jó üzletek megkötésére, hiszen az állam fokozott mértékben elvonja azok nyereségét. Az adót nagyjából úgy számolták ki, hogy gyakorlatilag a Molnál hagyja a hosszabb távú Ural–Brent-differencia átlagát, felette adóztat.

A Telex úgy tudja, Magyar Péter miniszterelnök szorosan követi a Mol-NIS üzletet, előzetes összefoglalókat is kér. A tranzakció véglegesítése még folyamatban van, de a szektoron belül úgy tudni, hogy az amerikaiak is pozitívak, újabb hosszabbítást adtak a tárgyalásokra és a NIS működésére. Egyszer azonban elfogyhat a türelmük: ha nincs deal, akkor az orosz tulajdonú NIS-sel a szerbek megint szankciókat kaphatnak, és veszélybe kerülhet az ellátásuk biztonsága.

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