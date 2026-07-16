Így alakult a matek a KSH-nál: mutatjuk, mennyi most a magyar átlagbér

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2026 májusában elérte a 764 100 forintot, míg a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset 535 900 forintra emelkedett.

A nettó bérek növekedési üteme (11,0 százalék) érdemben meghaladta a bruttó bérnövekedést (8,7 százalék). A KSH tájékoztatása szerint ez a különbség a kormányzati adópolitikai intézkedéseknek köszönhető. A nettó keresetek emelkedését nagy mértékben fűtötte a 2025 júliusában és 2026 januárjában bevezetett, magasabb összegű családi adókedvezmény. Emellett a háromgyermekes anyák, a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése is több pénzt hagyott a családok zsebében.

A mediánbér jobban mutatja a valóságot

Mivel az átlagot a kiemelkedően magas fizetések torzíthatják, a lakosság valós helyzetét jobban tükrözi a mediánérték (ami a sorba rendezett fizetések pontosan középső értéke).

A bruttó mediánkereset: 615 600 forint (9,5 százalékos növekedés az előző évhez képest), a nettó mediánkereset: 436 200 forint (11,5 százalékos ugrás egy év alatt) volt májusban.

A prémiumok és jutalmak nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 718 200 forint volt. Ez a szektorok között szinte teljesen egyenletesen oszlott meg: a vállalkozásoknál 716 100, a költségvetésben 715 100, míg a nonprofit szektorban 745 700 forintot tett ki.

Nonprofit szektor az élen, megvolt a fegyverpénz hatása

A szektorok szintjén májusban a nonprofit szférában dolgozók vihették haza a legmagasabb nettót (átlagosan 550 400 forintot), miközben a vállalkozásoknál 539 100, a költségvetési szerveknél pedig 519 100 forint volt a nettó átlagbér.

Ha azonban a teljes január–májusi időszakot nézzük, a költségvetési szektorban kiosztott fizetések ugrottak meg a legnagyobb mértékben: az év első öt hónapjában a költségvetésben a bruttó bérnövekedés elérte a 28,5 százalékot. Ennek oka a 2026 januárjában kifizetett, úgynevezett „fegyverpénz” (a honvédelmi és rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása), amely jelentősen megdobta a közigazgatásban dolgozók statisztikai átlagát.

A legalacsonyabb jövedelmi kategóriát továbbra is a közfoglalkoztatottak jelentik, a közmunkások májusi nettó átlagkeresete 122 600 forint volt, bár ez is 14,6 százalékos növekedést jelent az előző év májusához képest.

A KSH közlése szerint a következő, júniusi béradatokat tartalmazó statisztikai jelentés 2026. augusztus 27-én jelenik meg.