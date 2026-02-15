Így erősítené meg az euró nemzetközi szerepét az Európai Központi Bank

Lagarde szerint a globális környezet érdemben volatilisabbá vált, ugyanis az agresszívebb iparpolitikák, az éleződő geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok sérülékenysége miatt gyakoribbak lehetnek a pénzügyi piaci stresszhelyzetek. Az EKB célja, hogy elkerülje az euróban denominált eszközök kényszerértékesítését a globális finanszírozási piacokon, ami a monetáris politikai célok megvalósítását is veszélyeztetné.

Az EKB Kormányzótanácsának döntése értelmében az Eurep – az eurórendszer központi bankok számára létrehozott repo-fazilitása – a jelenlegi, szűk regionális körből globálisabb hatókörűvé válik. A tervek szerint a harmadik negyedévtől az euróövezeten kívüli jegybankok 50 milliárd eurós keretig likviditást vehetnek fel euróban denominált, magas minőségű fedezet ellenében. A hozzáférés biztosított lesz minden olyan központi bank számára, amely megfelel az alapkritériumoknak, kivéve ha pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási vagy szankciós okok ezt kizárják.

Lagarde hangsúlyozta: az új keret nem átmeneti, hanem folyamatos hozzáférést garantál, ami kiszámíthatóságot ad azoknak a partnereknek, amelyek euróban kívánnak kereskedni vagy finanszírozni.

A lépést részben az is indokolja, hogy a befektetők egy része az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlansága miatt kezdi újraértékelni a dollár tartalékdeviza-szerepét – mondta.

Az euróövezeti jegybank vezetője müncheni beszédében a világgazdasági fragmentáció kockázataira is kitért. Elmondta: az eurórendszer elemzései szerint egy geopolitikailag távoli beszállítóktól származó kínálat hirtelen, 50 százalékos visszaesése 2-3 százalékkal csökkentené az európai feldolgozóipari hozzáadott értéket, különösen az elektromos berendezések, a vegyipar és az elektronika területén. Európa nyitottsága miatt különösen sérülékeny, ezért a „stratégiai autonómia” felé kell elmozdulnia.

Az Eurep bővítése is ebbe a stratégiába illeszkedik – mondta Lagarde. Az euró globális likviditási hátterének megerősítése növeli a bizalmat az euróban történő befektetés, hitelfelvétel és kereskedelem iránt, és hozzájárul ahhoz, hogy Európa a fokozódó bizonytalanság közepette stabilitási tényező maradhasson.

