Így haladt el Pelé koporsója 100 éves édesanyja háza előtt (videóval)

Fél órája így haladt el Pelé koporsója a családi ház előtt Santosban, ahol 100 éves, rossz egészségi állapotban élő édesanyja lakik.

Ezrek zsúfolódtak össze a szűk utcákon, hogy leróják tiszteletüket a világ legnagyobb futballistája előtt, akit ma temetnek el a Santos stadionra néző, a világ legnagyobb függőleges temetőjének kilencedik emeletén, amelyben édesapja is nyugszik.

Pele arrives at his family’s house on Canal 6 in Santos. Thousands pack the narrow streets to pay their respects. Pele’s 100 year old mother, who is in poor health, is just inside window. pic.twitter.com/TXAw1qvuaf