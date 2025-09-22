Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Gáz

Így kezdik meg a telet a magyar gáztározók

mfor.hu

A Földgázszállító Rt. (FGSZ) legfrissebb 2025. szeptember 20-i jelentése szerint a magyar földgáz tárolók töltöttsége 71,84 százalék.

Eszerint a töltöttségi szint alacsonyabb, mint 2024. szeptemberében volt (80 százalék), de így is bőven bent van már a 2025-26-os fűtésre elég lakossági mennyiség. Ezzel foglakozott szeptemberi eleji cikkünk is: 

 

Figyelembe véve, hogy a korábbi években a lakosság nagyjából 3 milliárd köbméter földgázt használt évente (a teljes ~8,5 milliárdhoz viszonyítva), akkor a 4,7 milliárd köbméter eddig betárolt mennyiség a lakossági fogyasztás 1,6-szorosa, ha idén is az előző 3-4 év enyhe teleivel számolhatunk. Ha azonban a 2016-2017-eshez hasonló hidegebb telünk lesz – erre nagyjából 25 százalék az esély – akkor a lakossági fogyasztás akár 0,3-0,6 milliár köbméterrel is megnőhet.

Megnyugtató, hogy a leghidegebb időjárási forgatókönyv esetén is már most tudjuk fedezni a lakossági földgázfogyasztás 1,3-1,4-szeresét – áll a Klímapolitikai Intézet közleményében.

Az alacsonyabb feltöltöttség szint azzal függhet össze, hogy a Testvériség gázvezeték leállása után Szlovákia is rajtunk keresztül kapja a gáz nagy részét a Török Áramlaton és hogy az ukrán gázimport jelentős része is rajtunk keresztül – épp a Testvériség gázvezetéken – bonyolódik.

Lesz elég gáz
Lesz elég gáz
Fotó: Depositphotos

A magyar (FGSZ) és szlovák (Eustream) hálózati operátorok hivatalos közlése szerint a két ország között az interkonnektor éves szállítási képessége 2,6 milliárd köbméter/év-ről 3,5 milliárd köbméter/év-re nőtt 2024-ben. Cél a további kapacitásnövelés mindkét irányba (5,2 milliárd köbméter/év) és így Szlovákia évi 4,2 milliárd köbméteres földgázfogyasztása teljes egészében is fedezhető lehessen Magyarország felől akár a Török Áramlatból.

Az ukrán ExPro adatai mutatják, hogy az idei földgáz betárolási időszak elejétől (2025. április 17.) 6,68 milliárd köbméter gáz került be az ukrajnai tárolókba, részben importból. Pontos adat híján a naponta Magyarország felől Ukrajnába érkező 8-10 millió köbméteres mennyiségből kiindulva becsülhető, hogy éves szinten ~3 milliárd köbméter gázt tranzitáltunk Ukrajnába. 

Összességében tehát megállapítható, hogy Magyarország földgázellátása a téli időjárás alakulásától függetlenül biztonságban van, még egy átlagosnál hidegebb szezon esetén is – teszik hozzá a Klímapolitikai Intézet kutatói.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megtörtént az osztogatás, nehéz extrát várni – Klasszis Podcast

Kulcsfontosságú hitelminősítői döntés előtt áll Magyarország: az S&P Global arról határoz, hogy megtartja a befektetésre ajánlott kategóriában, vagy bóvliba vágja a magyar gazdaságot. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a forint elmúlt időszakban látott szárnyalásáról, választási költségvetésről és GDP-tervekről is beszélgettünk a Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével.

Lázár János örülhet, végül csak sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

Lázár János örülhet, végül csak sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

A pályaudvar újra fogad és indít vonatokat.

Hihetetlen, de nem sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

Hihetetlen, de nem sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

A hajnali órákban hiba keletkezett, amikor visszakapcsolták az áramot.

Az erős forint segítheti a magyar autósokat

Duplán jól járnak az erős forinttal a külföldre autóval indulók

Miután a forint az elmúlt napokban erősödött a főbb devizákkal szemben, ez a következő napokban akár az üzemanyagok piacára is begyűrűzhet. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ugyanakkor önmagában ez a tényező csak kisebb árcsökkenést eredményezhet.

Saját alapkezelővel erősít az OTP szlovén tőkepiacon

Saját alapkezelővel erősít az OTP szlovén tőkepiacon

Egyre hangsúlyosabb a külföldi terjeszkedés az OTP Alapkezelő stratégiájában.

Jelentős előrelépés a kiberbiztonsági megfelelés érdekében

Jelentős előrelépés a kiberbiztonsági megfelelés érdekében

Az SZTFH megkezdi a kiberbiztonsági auditban érintett vállalkozások ellenőrzését.

Messzire elkerüli az infláció a benzinkutakat?

Messzire elkerüli az infláció a benzinkutakat?

Szombaton ezúttal sem készülhetünk a nagykereskedelmi árakban változásra. 

Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Sok munkája lehet a Mészáros M1 Labor Kft.-nek.

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Egy nyár végén megjelent jogszabály felhatalmazza az SZTFH-t, hogy a rendeletben foglalt jogsértések esetén a hatósági eljárások eredményeképpen szükség szerint bírságokat is kiszabjon. 

Nagyon fontos lett egy beruházás a románoknak – Magyarországot is érint

Nemzeti jelentőségű projektté nyilvánították a Magyarország felé vezető földgázvezeték bővítését.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168