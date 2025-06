Így költenek a szépségükre a magyarok

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A társaság tulajdonosa a német dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, amely Európa számos országában működik. A cég kínálatában elsősorban napi fogyasztási cikkek, háztartási szerek, higiéniai termékek és saját márkás kozmetikumok szerepelnek, de néhány felsőbb kategóriás márka is elérhető.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton: a DM, a Müller és a Rossmann is megkaphatja az árréscsökkentést Vizsgálják ennek lehetőségét.

A 2024 májusában bevezetett intézkedés célja elvileg az, hogy korlátozza a legnagyobb forgalmú drogériai termékkategóriák – például dezodorok, borotválkozási szerek, samponok, mosószerek és pelenkák – kiskereskedelmi árrését. A szabályozás értelmében ezeknél a termékeknél az eladási ár és a beszerzési ár különbsége nem haladhatja meg a kormány által előírt százalékos mértéket. Az árrésstop hatálya alá tartozik a Müller, a dm és a Rossmann is. Áprilisban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt: a háztartási és piperecikkek is jelentősen befolyásolják az inflációt és a megelőző időszak áremelkedésében igencsak ludasak voltak.

A Müller 34 üzlettel van jelen Magyarországon. A Müller Drogéria Magyarország Bt. a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti üzleti évében 108,58 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 21,6 százalékkal haladta meg az előző évi, 89,25 milliárd forintos bevételt. Az adózott eredmény 5,76 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 5,01 milliárddal. A cég saját tőkéje 30,87 milliárd forintra emelkedett, miközben a kötelezettségek állománya 7,24 milliárd forintra csökkent az előző évi 23,53 milliárdról. A cég végső tulajdonosa a németországi Müller GmbH & Co. KG, amely 100 százalékos befolyással rendelkezik. Az árrésstop kifejezetten a Müllerr volt kihegyezve.

Az alapvetően online tevékenységéről ismert Notino mögött a cseh Notino s.r.o. magyarországi leányvállalata áll, amely a 2023. április 1. és 2024. március 31. közötti üzleti évben 9,44 milliárd forintos árbevételt ért el. Adózott eredménye 258 millió forint volt, amelyet nem fizettek ki osztalékként, hanem eredménytartalékba helyeztek. Az anyavállalat az egyik legnagyobb online illatszer-forgalmazó Európában. A Forbes cseh kiadása szerint szerint a Notino-csoport teljes forgalma meghaladta az 1 milliárd eurót, és több mint 20 országban van jelen. Bár a Notino elsődlegesen online értékesítéssel foglalkozik, Magyarországon két üzletet is működtet: az Allee és az Arena üzletközpontokban. A Notino termékkínálata rendkívül széles: a belépő szintű drogériai parfümöktől a prémium illatokig gyakorlatilag minden megtalálható, így átmenetet képez a niche és a hagyományos parfümériák, valamint az olcsóbb drogérialáncok között.

A személyes higiéniai termékekre fordított kiadások a magyar háztartások fogyasztási szerkezetében az Eurostat adatai szerint 2022-ben a végső fogyasztási kiadások 1,7 százalékát tették ki, az uniós tagállamoknál az átlag 1,8 százalék volt. A rangsor élén Luxemburg (2,5 százalék), Ausztria (2,4 százalék) és Németország (2,3 százalék) áll, míg a legkisebb arányt Románia (1,4 százalék), Bulgária (1,5 százalék) és Görögország (1,5 százalék) mutatták ki. Magyarország a 21. helyen áll. A különbségek mögött részben a vásárlóerő eltérései állnak: Magyarországon a tényleges egy főre jutó fogyasztás (AIC) az EU-átlag 70 százalékát éri el, míg Luxemburgban ez az érték 138 százalék. A személyes higiéniai kiadások relatív aránya ezért egyszerre utalhat a jövedelmi viszonyokra, a fogyasztási preferenciákra és az árszínvonalra is. Míg a magasabb aránnyal rendelkező országokban valószínűleg nagyobb szerepet játszanak a prémium termékek és a tudatosabb szépségápolás, addig Magyarország esetében az alacsonyabb érték takarékosabb fogyasztási mintázatot és szűkebb jövedelmi lehetőségeket jelez.

A magyar fogyasztók évente több százmilliárd forintot hagynak a parfümériákban és drogériákban – legyen szó luxusillatokról vagy alapvető tisztálkodási szerekről. A szektor a kiskereskedelem egyik legdinamikusabb ága, így nem kerülte el a kormányzat figyelmét sem. 2025. május 19-től hatóságiárrés-korlátozás lépett életbe harminc háztartási és higiéniai termékkategóriára: az érintett termékekre a boltok legfeljebb 15 százalékos árrést alkalmazhatnak, de az új szabály a 2025. januári átlagos árrésnél sem enged magasabbat. Az intézkedés főként azokat az üzleteket érinti, amelyek jelentős mennyiségben forgalmaznak például sampont, pelenkát, mosószert, fogkrémet vagy izzadásgátlót – vagyis jellemzően a nagy drogérialáncokat, de egyes vegyes profilú üzletekre is kihat.

