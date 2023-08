Így lottózik a NER: kormányközeli cégeknél landol a lottózók pénzének egy része

A Szerencsejáték Zrt. 2019 és 2023 között összesen 1012 beszállítói szerződést kötött 123 milliárd forint értékben. Ennek 56 százaléka kormányközeli cégeknél kötött ki – írja a G7. Ez azt jelenti, hogy vállalat jobban fizet a NER-nek, mint a játékosoknak. Ebben az időszakban ugyanis a 22 darab lottó ötösre 33,4 milliárd forintot fizettek ki.

Az éves átlagban 18 milliárdos megbízás a NER világában is jelentős: a Korrupciókutató Központ Budapest elemzése szerint például 2020-ban a legfontosabb kormányhoz közeli vállalkozás sok 200 milliárd forint értékű közbeszerzést nyertek el, 2019-ben pedig 700 milliárdot. A legnagyobb nyertesek listáját Balásy Gyula New Land és Lounge Design cégei vezetik. A 2021 januárjában megkötött 35 milliárd forint értékű szerződés 2024 decemberéig van érvényben. Az átlagosan évi kilencmilliárd forintos megbízás nagyon jelentős a hazai médiapiacon – a teljes hazai reklámpiaci médiaköltés 2022-ben a Magyar Reklámszövetség adatai szerint 316 milliárd forint volt. A lottónyertesek mellett a NER-es cégek is profitálnak a játékokból. Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Így a New Land–Lounge Desing kettős ezzel az egy szerződéssel a reklámpiac három százalékának megfelelő megbízáshoz jutott. A két vállalat árbevétele összesen 97 milliárd forint volt, ennek közel tizedét adja a Szerencsejáték Zrt.-től kapott árbevétel. A Jászai Gellért tulajdonában lévő 4iG-t informatikai beszerzésekkel bízta meg a Szerencsejáték Zrt., ebben a körben összesen 8,5 milliárd forint értékű szerződést kötöttek. Több 4iG-leány is kapott megbízást. Az Hungro-Digitel 1,5 milliárd, az Antenna Hungária 1,2 milliárd forintért végez beszállítói munkákat.

A sajtóban rendre Pintér Sándor belügyminiszterhez közelinek minősített Civil Biztonsági Szolgálat és a Delta-Systems is kapott egy-egy 1,8 milliárd, illetve 634 millió forintos megbízást. A Hung-Ister a kormány közeli sajtóbirodalmat birtokló KESMA tulajdona. A cég 28 százalékos extraprofitjának jelentős része a Szerencsejáték Zrt. megrendeléseinek köszönhető. Két szerződésről van szó, amelyek 2020 és 2024 között 12,8 milliárd forintot hoznak a megbízottnak.