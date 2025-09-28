Így ment gajra a magyar ipar az elmúlt öt évben

A hazai ipar termelése az elmúlt években az uniós rangsor hátsó harmadában található – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a napokban megjelent Inflációs jelentésében. A magyar ipari termelés olyannyira visszaesett az elmúlt években, hogy 2025 második negyedévében 4,2 százalékkal a koronavírus-válságot megelőző szint alatt alakult. Bár más országokba is volt koronavírus-járvány, és szomszédosak Ukrajnával, ilyen rosszul egyik sem teljesített.

A régióban ipari teljesítmények kiemelkedően jó volt, 23,2 százalékkal meghaladta a 2020-as szintet, de a szlovák és cseh ipar is növekedett a járvány óta, meghaladja a referenciaidőszaki szintjét.

A magyar ipar is jól teljesített a koronavírus-válságot követő kilábalás idején, azóta viszont a versenytársakénál nagyobb visszaesést mutat a termelés. A hazai ipar teljesítményét elsősorban az akkumulátorgyártásban felépülő és termelésbe álló új kapacitások emelték a régiós élmezőnybe 2022-ben. Emellett a gépipar és a járműgyártás is bővült hazánkban. A régióból Csehország autóipara szintén nőtt a 2022 végéig tartó időszakban, míg Szlovákiában elhúzódott a járműipar kilábalása. Lengyelországban az alágazatok többsége bővült, és kiegyensúlyozott szerkezetben emelkedett az ipari termelés, amely az EU-ban a negyedik legjobb mutató volt.

A német ipar meglévő problémáit mélyítette a válságokkal szabdalt időszak, a termelés folyamatos visszaesést mutat. Az uniós országok közül Németország ipara teljesített a legrosszabbul az elmúlt öt évben.

Az akkumulátorgyárak növekedése megállt

A magyar ipar kedvezőtlen trendfordulójának egyik kiváltó oka a hazai akkumulátorgyártás felfutásának megállása volt. A 2022 decemberben regisztrált csúcsához képest 2025 júliusában 31,3 százalékkal alacsonyabb volt az akkumulátorgyártást is magába foglaló villamos berendezések gyártásának teljesítménye. A szektor teljesítényét és kilátásait iparági hírek szerint mérsékli, hogy bizonyos, már hazánkban termelési kapacitásokkal rendelkező gyártók felvevőpiaca a kereslet strukturális átalakulása és a technológia gyors fejlődése miatt beszűkült. Az akkumulátoripar visszaeső teljesítménye számottevően visszafogta az ipari konjunktúrát és a gazdasági növekedést.

A legnagyobb elnyílás a magyar és a régiós termelésben a járműgyártás alágazatban látszik. Míg a hazai járműgyártáscsökkenő pályán mozgott az elmúlt időszakban, addig Csehországban összességében tovább nőtt a termelés és a szlovák járműipar is lendületbe került.

A gyártott termékek esetében is jelentkeznek különbségek. Csehországban három márka autói készülnek: a Skoda széles modellválasztéka mellett a Hyundai és a Toyota egyes modelljei. Szlovákiában a Volkswagen konszern több márkája is gyárt: a Skoda, a Volkswagen, az Audi és a Porsche is állít elő modelleket, emellett pedig a Stellantis csoport, a Kia és a Land Rover is rendelkezik gyártókapacitással. Hazánkban a Suzuki, az Audi és a Mercedes gyárt jelenleg értékesítésre szánt autókat, azonban a győri Audi gyár fő profilja a hajtásláncok építése.