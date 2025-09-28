Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Ipar MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Így ment gajra a magyar ipar az elmúlt öt évben

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Öt év alatt nem nőtt, hanem csökkent a magyarországi ipar teljesítménye. Az akkumulátorgyárak visszaesését nyögi a gazdaság. 

A hazai ipar termelése az elmúlt években az uniós rangsor hátsó harmadában található – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a napokban megjelent Inflációs jelentésében. A magyar ipari termelés olyannyira visszaesett az elmúlt években, hogy 2025 második negyedévében 4,2 százalékkal a koronavírus-válságot megelőző szint alatt alakult. Bár más országokba is volt koronavírus-járvány, és szomszédosak Ukrajnával, ilyen rosszul egyik sem teljesített. 

A régióban ipari teljesítmények kiemelkedően jó volt, 23,2 százalékkal meghaladta a 2020-as szintet, de a szlovák és cseh ipar is növekedett a járvány óta, meghaladja a referenciaidőszaki szintjét.

A magyar ipar is jól teljesített a koronavírus-válságot követő kilábalás idején, azóta viszont a versenytársakénál nagyobb visszaesést mutat a termelés. A hazai ipar teljesítményét elsősorban az akkumulátorgyártásban felépülő és termelésbe álló új kapacitások emelték a régiós élmezőnybe 2022-ben. Emellett a gépipar és a járműgyártás is bővült hazánkban. A régióból Csehország autóipara szintén nőtt a 2022 végéig tartó időszakban, míg Szlovákiában elhúzódott a járműipar kilábalása. Lengyelországban az alágazatok többsége bővült, és kiegyensúlyozott szerkezetben emelkedett az ipari termelés, amely az EU-ban a negyedik legjobb mutató volt.

A német ipar meglévő problémáit mélyítette a válságokkal szabdalt időszak, a termelés folyamatos visszaesést mutat. Az uniós országok közül Németország ipara teljesített a legrosszabbul az elmúlt öt évben. 

Az akkumulátorgyárak növekedése megállt

A magyar ipar kedvezőtlen trendfordulójának egyik kiváltó oka a hazai akkumulátorgyártás felfutásának megállása volt. A 2022 decemberben regisztrált csúcsához képest 2025 júliusában 31,3 százalékkal alacsonyabb volt az akkumulátorgyártást is magába foglaló villamos berendezések gyártásának teljesítménye. A szektor teljesítényét és kilátásait iparági hírek szerint mérsékli, hogy bizonyos, már hazánkban termelési kapacitásokkal rendelkező gyártók felvevőpiaca a kereslet strukturális átalakulása és a technológia gyors fejlődése miatt beszűkült. Az akkumulátoripar visszaeső teljesítménye számottevően visszafogta az ipari konjunktúrát és a gazdasági növekedést.

A legnagyobb elnyílás a magyar és a régiós termelésben a járműgyártás alágazatban látszik. Míg a hazai járműgyártáscsökkenő pályán mozgott az elmúlt időszakban, addig Csehországban összességében tovább nőtt a termelés és a szlovák járműipar is lendületbe került. 

A gyártott termékek esetében is jelentkeznek különbségek. Csehországban három márka autói készülnek: a Skoda széles modellválasztéka mellett a Hyundai és a Toyota egyes modelljei. Szlovákiában a Volkswagen konszern több márkája is gyárt: a Skoda, a Volkswagen, az Audi és a Porsche is állít elő modelleket, emellett pedig a Stellantis csoport, a Kia és a Land Rover is rendelkezik gyártókapacitással. Hazánkban a Suzuki, az Audi és a Mercedes gyárt jelenleg értékesítésre szánt autókat, azonban a győri Audi gyár fő profilja a hajtásláncok építése. 

