Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Makró Mol Olaj

Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé

mfor.hu

Az Adria vezeték nem bírta a terhelést. 

Múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, de a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről – áll a Mol szerkesztőségünknek megküldött közleményében. A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

Több gond is akadt a horvát oldalon

A teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak. A Mol közlése szerint a cél az volt, hogy közösen megvizsgálják, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. Ehhez képest a horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást.

Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől, és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését. Ezt követően, a tesztelés megkezdése után alig 30 perc után a horvát partner vállalat áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást és a rendszer több mint egy órán keresztül állt. Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállítás során nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon, és a horvát fél kérte a Molt a vezetéki nyomás csökkentésére, mely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.

A Mol kiemelte, nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, és mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 ezer tonna kőolaj szállítására. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy – a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is – biztonságban legyen a régió. A vállalat kitart az álláspontja mellett:

két olyan, kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljesértékű vezetékre van szükség, amely megbízhatóan képes a régió ellátáshoz szükséges mennyiség leszállítására.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

Megint eltűntek az üzenetek?

Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Egy kellemetlen témáról akar elbeszélgetni vele az amerikai elnök.

Az MNB még kevésbé hisz a kormány prognózisában

Már csak 0,6 százalékos GDP-növekedést vár a jegybank, szemben a három hónappal korábbi 0,8 százalékkal és a kormány 1 százalékos előrejelzésével, miközben az inflációs prognózisát 0,1 százalékponttal lejjebb vitte, 4,6 százalékra.

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

Ahogy arra számítani lehetett, az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök 15 órakor ismerteti.

Svédország

Egy ideig csak álmodozhat arról az MNB, amit most a svédek megléptek

Meglepetésre kamatot csökkentett a svéd jegybank.

A kiberbűnözők elintézték: kényszerpihenőn marad a Jaguar

A kiberbűnözők elintézték: kényszerpihenőn marad a Jaguar

Októberig meghosszabbította a kibertámadás okozta termelési szünetét a Jaguar Land Rover.

Inkább holnap tankoljunk, mint ma

Inkább holnap tankoljunk, mint ma

A benzin és a gázolaj ára is csökken.

MNB-botrány: szélsebesen kiköltöztek a Matolcsy-klán rózsadombi bázisából a főszereplők milliárdos cégei

MNB-botrány: szélsebesen kiköltöztek a Matolcsy-klán rózsadombi bázisából a főszereplők milliárdos cégei

Nagy volt a jövés-menés a nyáron a Pusztaszeri út 59.-nél.

Magyarok az Egyesült Államokban: egy nagyot előre, egy picit hátra

Magyarok az Egyesült Államokban: egy nagyot előre, egy picit hátra

Komoly riadalmat okozott világszerte Donald Trump szeptember 19-i rendelkezése a magasan képzett szakemberekre vonatkozó vízumdíjak drasztikus megemeléséről. A Privátbankárnak nyilatkozó szakértő szerint az intézkedés kifejezetten Indiát célozta, de könnyen lehet, hogy Trump inkább az amerikai technológiai szektornak okoz nagy bosszúságot. A szigorítás Magyarországot is érinti.

Euróról és extrém hülyeségekről beszélt Matolcsy volt alelnöke

Euróról és extrém hülyeségekről beszélt Matolcsy György volt alelnöke

Patai Mihály három fő, saját magunknak okozott betegséget azonosított beszédében.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168