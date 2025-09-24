Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé

Múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, de a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről – áll a Mol szerkesztőségünknek megküldött közleményében. A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

Több gond is akadt a horvát oldalon

A teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak. A Mol közlése szerint a cél az volt, hogy közösen megvizsgálják, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. Ehhez képest a horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást.

Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől, és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését. Ezt követően, a tesztelés megkezdése után alig 30 perc után a horvát partner vállalat áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást és a rendszer több mint egy órán keresztül állt. Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállítás során nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon, és a horvát fél kérte a Molt a vezetéki nyomás csökkentésére, mely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.

A Mol kiemelte, nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, és mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 ezer tonna kőolaj szállítására. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy – a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is – biztonságban legyen a régió. A vállalat kitart az álláspontja mellett:

két olyan, kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljesértékű vezetékre van szükség, amely megbízhatóan képes a régió ellátáshoz szükséges mennyiség leszállítására.