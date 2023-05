Így nézne ki az autómentes Lánchíd környezete

Újabb részletek derültek ki, hogyan nézne ki a Lánchíd környéke, amennyiben a fővárosiak úgy döntenek, a jelenlegi forgalmat engedélyeznék a dunai átkelőn, azaz csak a közösségi közlekedés (BKK, taxik), illetve a kerékpárosok és gyalogosok számára engednék a híd használatát. Hétfői sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, „elindult egy koncepcionális gondolkodás” ebben a témában, ami a Lánchíd mellett erősen érinti a Clark Ádám teret, a Széchenyi teret és a József Attila utcát is. A városvezető kiemelte,

a Széchenyi tér különösen hangsúlyos szerepet kap a fejlesztésben, mert az „Budapest legméltatlanabb helyzetében” van.

Emlékeztetett, itt állt a koronázódomb, ahol Ferenc Józsefet megkoronázták, és a főváros legidősebb fája is itt található. Rámutatott, manapság turisták százai életveszélyesen kelnek át a körforgalomként működő téren, hogy fotót készíthessenek.

Karácsony Gergely ajánlata szerint ennek a térnek az átalakításával egy olyan sétány jöhetne létre, mely a Bazilikától indulva a Lánchídon át egészen a Várkert Bazárig tarthatna. Úgy véli, ez

egyrészt klímatudatottága révén XXI. századi, másrészt múltbéli is, hiszen „visszahozza Budapest polgári fejlődésének tradícióit”.

A Clark Ádám teret a főpolgármester a Széchenyi tér „ikertestvérének” nevezte. Ismertette, megkérdezték a közvéleményt, hogy a körforgalomban a ’60-as években kialakított virágágyáshoz hogyan viszonyulnak, és az eredmény azt mutatja, hogy többség ezt a virágágyást megszerette.

Karácsony Gergely azt ígérte, megmarad a Clark Ádám téri virágágyás. Fotó: Mfor / Dobos Zoltán

Nem megkerülve a finanszírozás kérdését, a városvezető leszögezte, hogy az európai uniós források egy részét ennek a projektnek a megvalósítására szeretnék felhasználni. Ugyanakkor emlékeztetett, a Széchenyi tér tulajdonjogát az állam elvette, és a területeket az V. kerület ingyenes vagyonkezelésébe adta. Ennek ellenére – mint fogalmazott – nem hajlandók lemondani arról, hogy megújítsák ezt a közteret is.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze egy kicsit szélesítve a spektrumot a fővárosi köztér-rehabilitációról úgy fogalmazott, nincs lehetőség minden házba invesztálni, de

„a jó közterek sorával lehet azt a fejlődést megindítani, amitől a házak is meg fognak újulni”.

A szakember is rámutatott, a most bemutatott projekt túlmutat a Lánchídon. Sőt, a főpolgármester által felvázolt Clark Ádám tér, Széchenyi tér, József Attila utcán túl – vélte – az egész Andrássy út is ide sorolható, mert annak is számos tere újult, illetve újul meg.

A főépítész kitért arra is, a felújítási tervek között szerepel a rakpart egy hosszabb térsorának megújítása is. Emlékeztetett, az úgynevezett FINA-projekttel indult a felújítás a parlament épületétől északra, és most már a Clark Ádám tértől észak felé, a Lukács fürdőig terjedő szakasz tervezése is zajlik. Kiemelte, hogy bár ezeknek a kivitelezésére most nincs forrás, de a tervezéssel azt szeretnék elérni, hogy a mindenkori fejlesztőknek ezek rendelkezésre álljanak.

A Lánchíd felújításával kapcsolatban Erő Zoltán hangsúlyozta, nagyon precíz felújítás zajlik, ami – tudomásuk szerint – határidőre és a költségkereten belül el fog készülni. Aláhúzta, műemlékileg is nagyon pontos kivitelezés lesz, amin „öröm lesz végigmenni”.

A Clark Ádám téri körforgalomról a főépítész azt mondta, szűkebb, kisebb körforgalom lesz, míg a Széchenyi téren „nem teszi meg a tiszteletkört” az autóforgalom a tér körül, hanem az közvetlenül a József Attila utcára csatlakozna. Ez az útszakasz úgy újulna meg, hogy leszűkülne az útpálya, míg az árkádok visszakerülnének azokhoz a házakhoz, melyekhez tartoznak, a gyalogosok pedig szélesebb járdán, egy fasorral szegélyezve közlekedhetnének.

Kétszer egy sáv, két biciklisáv, kiülős helyek jellemezhetik a József Attila utcát. Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

A legrészletesebb terveket Grabner Balázs tájépítész, a Korzó Tervezési Stúdió vezető tervezője ismertette. Felidézte, a 2010-ben elkezdett fejlesztések a Kossuth tér renoválásával kezdődtek, majd következett a vizes vb-vel kapcsolatos felújítás, 2015 óta pedig a rakpartok fejlesztése van soron. Az előre gondolkodás pedig most a Clark Ádám tér, a Széchenyi tér, a Széchenyi rakpart és a József Attila utca területén folytatódik – mondta.

A Clark Ádám térrel kapcsolatban felidézte, azt a XIX. század második felében két épület fogta közre, ezeket a II. világháború után bontották le, míg a „vörös csillagos” virágágyás a ’60-as években készült el. Mivel az emberek a most már nem a kommunista rezsim jelképét viselő ágyáshoz ragaszkodtak, ezért a tervezők egy sokkal kisebb körforgalmat terveztek oda, ami a Mátyás-templom rózsaablakának motívumait fogja virágokból mintázni. Kiemelte, tervezésnél a gyalogos közlekedés szempontjait helyezték előtérbe. A tér szimmetriájára vigyázva a buszmegállók nagyobb helyet kapnak, és a sikló előtti teret is jobban ki szeretnék használni.

A körforgalom kisebb lesz. Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

Grabner Balázs méltatlannak nevezte a Széchenyi rakpart mostani állapotát. Terveik szerint a korábban ott zöldellő fasort szeretnék visszaállítani ezen a szakaszon is. Kiemelte, hogy ennek az útnak a forgalma meglehetősen alacsony, így beleillik abba a koncepcióba, hogy a Kossuth térről a Széchenyi térig el lehessen sétálni.

A Széchenyi tér esetében a szakember arra emlékeztetett, ott korábban is három zöldfelület volt, és megvolt a Zrínyi és Mérleg utcák kivezetése a térre, a híd irányába. Mint mondta, a koncepciójuk ennek újraélesztése. Elképzelésük szerint a Lánchídról jobbra lehajtva lehetne menni a József Attila utca felé, míg a tér többi részét az emberek használhatnák.

„Innen lehet a budai Várról és a szemben levő oldalról a legjobb fotókat csinálni. Teljesen méltatlan az a helyzet, hogy ehhez ma át kell futni a közúton, a zöldet megmászva, kitaposva”

– hangsúlyozta. Megjegyezte, be lehet majd fordulni a Belügyminisztérium, illetve a Gresham-szálló irányába is, valamint a kerületi lakosok is ellenőrzött módon tudják majd autóval használni a területet. Hozzátette, az Akadémia épülete előtt egy nagyobb teret alakítanak ki, mert az MTA célja, hogy „a tudományt kihozzák az emberek közé”, így itt rendezvényeket is lehet majd tartani.

Az Akadémia előtt rendezvénytér lenne. Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

A negyedik projektelemről, a József Attila utcáról Grabner Balázs azt mondta, annak Belváros felőli oldalán mindig valamilyen kitelepülős funkciók voltak, ez adta nekik azt az ötletet, hogy ide helyezzék a fasort. Az árkádos házak elé járda kerülne, az úttest pedig kétszer egy sávból, valamint két kerékpársávból állna. A szakaszon az Október 6. utcától az Andrássy út irányába a fasor fogja támogatni a kiülős lehetőségeket.

A tervező végül kiemelte, az elképzeléseket a Budapest Szíve Program elemeihez is illesztik, így nem egymással versengő, hanem egységes koncepciót alkotó együttes alakulhat ki.

A Budapesti Lakógyűlést a főpolgármester hirdette meg május elején, ezen többek közt arra is kíváncsi a városvezetés, a fővárosiak szeretnék-e, hogy autómentes maradjon a Lánchíd.

A kérdésben megszólalt Tarlós István is. A volt főpolgármester szerint ha autómentessé teszik a Lánchidat, akkor a többi budapesti Duna-híd felújításakor hiányozni fog ennek kapacitása.