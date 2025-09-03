Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

Megtartotta szokásos, időszakos felülvizsgálatát a Nemzetközi Valutaalap, amelyben részletesen kitért a magyar gazdaság helyzetére is. Az IMF szakértői nem éppen szívderítő megállapításokat tettek, és egy tovább fokozódó kereskedelmi háború negatív hatásait is elemezték – számolt be róla a Portfolio.hu

A Valutaalap szakértői szerint idén, a jelenlegi fundamentumok mellett is csekély, 0,7 százalékos hazai gazdasági növekedés valósulhat meg. Igen ám, de az IMF stressz-forgatókönyve alapján ebből sem lenne semmi. Ez akkor következne be, hogyha tovább erősödne a vámháború, és például az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terhelné meg.

Kapcsolódó cikk Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni? Csak a csoda segíthet a magyar gazdaságon?

Ha a Trump-adminisztráció újabb protekcionista lépésekre szánná el magát, akkor az kiegészülve a gyenge lábakon álló európai termelékenységgel és a lassuló kínai belső kereslettel, a hazai GDP-t idén 1,2 százalékponttal vetné vissza. Vagyis 0,8 százalékkal csökkenne a magyar gazdaság 2025-ben. A jövő évi növekedési terveket pedig 0,8 százalékponttal mérsékelné az eldurvuló vámháború, ami egy csekély, 1,2 százalékos növekedést eredményezne 2026-ban.

Stagnálás, infláció, hiány

Persze a jelenlegi helyzet sem túl rózsás. Az IMF szakértői megjegyzik, hogy számos kihívással néz szembe a magyar gazdaság, ami három éve stagnál, az infláció pedig a cél fölött van. Az egyik legnagyobb gondot a költségvetési hiány jelenti, ami a Nemzetközi Valutaalap szerint az idei, GDP-arányosan 4,7 százalék után még 2029-ben is 4,4 százalékon ragadhat.

Az IMF nem lát érdemi hiánycsökkentést Magyarországon. Fotó: Depositphotos

Az IMF szerint ennek elkerülése érdekében erős reformcsomagra lenne szükség (külön megemlítik a nyugdíj-és egészségügyi reformot), a kiadások racionalizálására és egy 2026-ban is kitartó monetáris politikai szigorra. Vagyis az IMF jövőre sem lát jelentős teret a kamatcsökkentésre, ami a vállalati beruházások szenvedése miatt különösen fájó lenne.