Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyarország és az IMF Vámháború Orbán Viktor

Így sem hasít, de Trump valósággal bedöntheti a magyar gazdaságot

mfor.hu

Globálisan és Magyarországra nézve is jelentős kockázatokkal jár a vámháború, főleg akkor, hogyha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap legfrisseb elemzésében. Az IMF úgy véli, hogy az idei, csekélynek ígérkező hazai GDP-növekedést teljesen elmosná, de a jövő évit is csak jelképessé tehetné egy még tovább fokozódó kereskedelmi háború.

Megtartotta szokásos, időszakos felülvizsgálatát a Nemzetközi Valutaalap, amelyben részletesen kitért a magyar gazdaság helyzetére is. Az IMF szakértői nem éppen szívderítő megállapításokat tettek, és egy tovább fokozódó kereskedelmi háború negatív hatásait is elemezték – számolt be róla a Portfolio.hu

A Valutaalap szakértői szerint idén, a jelenlegi fundamentumok mellett is csekély, 0,7 százalékos hazai gazdasági növekedés valósulhat meg. Igen ám, de az IMF stressz-forgatókönyve alapján ebből sem lenne semmi. Ez akkor következne be, hogyha tovább erősödne a vámháború, és például az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terhelné meg.

Ha a Trump-adminisztráció újabb protekcionista lépésekre szánná el magát, akkor az kiegészülve a gyenge lábakon álló európai termelékenységgel és a lassuló kínai belső kereslettel, a hazai GDP-t idén 1,2 százalékponttal vetné vissza. Vagyis 0,8 százalékkal csökkenne a magyar gazdaság 2025-ben. A jövő évi növekedési terveket pedig 0,8 százalékponttal mérsékelné az eldurvuló vámháború, ami egy csekély, 1,2 százalékos növekedést eredményezne 2026-ban.

Stagnálás, infláció, hiány

Persze a jelenlegi helyzet sem túl rózsás. Az IMF szakértői megjegyzik, hogy számos kihívással néz szembe a magyar gazdaság, ami három éve stagnál, az infláció pedig a cél fölött van. Az egyik legnagyobb gondot a költségvetési hiány jelenti, ami a Nemzetközi Valutaalap szerint az idei, GDP-arányosan 4,7 százalék után még 2029-ben is 4,4 százalékon ragadhat.

Az IMF nem lát érdemi hiánycsökkentést Magyarországon. Fotó: Depositphotos
Az IMF nem lát érdemi hiánycsökkentést Magyarországon. Fotó: Depositphotos

Az IMF szerint ennek elkerülése érdekében erős reformcsomagra lenne szükség (külön megemlítik a nyugdíj-és egészségügyi reformot), a kiadások racionalizálására és egy 2026-ban is kitartó monetáris politikai szigorra. Vagyis az IMF jövőre sem lát jelentős teret a kamatcsökkentésre, ami a vállalati beruházások szenvedése miatt különösen fájó lenne.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Digitális harcosok: újabb online kaszinót indított a NER

Újabb online kaszinót indított a NER

Négyből négy online kaszinó az övék, így nagy a verseny a piacon.

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

A németek mindenesetre meglépik – 2026-tól.

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Kevesebb volt a magyar és a külföldi vendég is.

Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

2025. október 1-jétől Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd.

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

De csak a gázolaj ára mehet fel – amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedők változtatását.

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Az ICON Real Estate Management Kft. nyerte az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ZF Hungária debreceni vadonatúj gyártócsarnokának ingatlankezelésére kiírt pályázatát.

Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni?

Azt már július vége óta tudjuk, hogy a második negyedéves GDP-adatok ismeretében már a kormány 1 százalékos gazdasági növekedési tervének a teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. A kedd reggel közzétett részletes adatok még borúsabb képet festenek mind a jelenlegi helyzetről, mind a kilátásokról.

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Még ebben az évtizedben elkészülhetnek.

Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Komoly károkat okoznak az ukrán drónok, de ez még csak a kezdet.

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Tárgyalni kellene a kormánnyal, de nincs időpont.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168