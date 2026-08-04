Így sorolta a magas jövedelmű országok közé Magyarországot a Világbank

A Világbank 2025-ös jövedelmi besorolása négy csoportba rendezi a világ országait az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján. Eszerint a világ 64 országa és területe tartozik a magas jövedelmű gazdaságok közé, köztük Magyarország is, további 59 ország pedig a felső-közepes jövedelmi csoportba.

A kategóriák nem az átlagfizetést és nem is közvetlenül az életszínvonalat mutatják: a mutató az ország teljes jövedelmét viszonyítja a népességhez. Egy magas jövedelmű ország besorolása mögött is lehetnek jelentős társadalmi különbségek, magas megélhetési költségek és komoly területi eltérések – írja a Pénzcentrum.

A GNI tehát az országban keletkező és a magyar gazdasági szereplőkhöz köthető jövedelmek összességét méri, majd ezt osztja el a lakosság számával, a magas jövedelmű státusz ezért elsősorban Magyarország nemzetközi gazdasági helyzetéről árulkodik.

Alacsony jövedelműnek azok a gazdaságok számítanak, ahol az éves egy főre jutó GNI nem haladja meg az 1175 dollárt. Az alsó-közepes kategória 1176 és 4635 dollár, a felső-közepes csoport pedig 4636 és 14 375 dollár között húzódik. A magas jövedelmű kategóriába a 14 375 dollár feletti országok és területek kerülnek.

A magas jövedelmű csoportban több jelentős olajexportőr is szerepel, például Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek. Oroszországot szintén magas jövedelmű gazdaságként tartja nyilván a Világbank, pedig az 1990-es években még jellemzően a felső-közepes csoportba tartozott.

A felső-közepes csoportban szerepel Kína, Brazília, Mexikó, Indonézia, Törökország, Dél-Afrika és Argentína. Több közülük a világgazdaság meghatározó szereplője, jelentős iparral, exporttal és több tíz- vagy százmilliós belső piaccal. Kína az 1978-ban megkezdett gazdasági reformok idején még az alacsony jövedelmű országok közé tartozott, az iparosodás, a gyors gazdasági növekedés és a világkereskedelembe való bekapcsolódás azonban a felső-közepes kategóriába emelte.

India továbbra is az alsó-közepes jövedelmű országok között szerepel. Ugyanebbe a csoportba tartozik Banglades, Pakisztán, Kenya, Nigéria, Marokkó és Egyiptom is. Mivel a két középső kategóriában több rendkívül népes ország található, ezek a gazdaságok a világ lakosságának nagy részét foglalják magukba. Vagyis hiába tartozik 64 ország a magas jövedelmű csoportba, a világ népességének jelentős része továbbra is közepes jövedelmű államokban él.