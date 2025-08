Így töltheti be kulcspozícióit rekordidő alatt

Különösen kritikus ez az IT, a pénzügy vagy a felsővezetés területén, ahol a specializált szaktudás hiánya a vállalat teljes innovációs képességét is korlátozhatja.

Bár a KSH legfrissebb adatai szerint a foglalkoztatottak száma már közel 4,7 millió fő, és a munkanélküliségi ráta is 4,3 százalékra mérséklődött, a vállalatok számára a kulcspozíciók gyors betöltése egyre komolyabb kihívást jelent. A szűkülő munkaerőpiacon a kulcspozíciókra alkalmas, speciális szaktudással rendelkező szakemberekért komoly verseny folyik. A lassuló gazdasági környezetben így a gyors és hatékony toborzás már nem csupán HR-kérdés, hanem közvetlen versenyelőnnyé vált.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!