Így tudott többletet elérni az államháztartásban az új kormány

Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel. Az első öt hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3806,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százaléka – erősítette meg részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium,

Az új kormány május 13-án lépett hivatalba, így valójában mindössze fél hónap pénzügyi adatai állnak a Tisza-kabinet tevékenységéről a rendelkezésünkre.