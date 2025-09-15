Így változhat a benzin ára keddtől

Kedden emelkedik a benzin beszerzési ára, bruttó 2 forinttal literenként – írja a Holtankoljak.hu. A gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. A hétvégi árkorrekciók után a hétfőn a 95-ös benzin és a dízel átlagára egyaránt 589 forint literenként.

A 95-ös benzin ára egyes benzinkutakon akár 560 forint is lehet, az autópályák mellett azonban 650 forint körüli árakkal találkozhatunk. A gázolaj ára jellemzően 569 és 656 forint között változik a kút árazásától függően.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>