Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Így változhat a benzin ára keddtől

mfor.hu

A benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal nő literenként. Az autópályák melletti kutakat azonban érdemes elkerülni, ezeken a helyeken akár 650 forintot is elkérhetnek egy liter benzinért.

Kedden emelkedik a benzin beszerzési ára, bruttó 2 forinttal literenként – írja a Holtankoljak.hu. A gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. A hétvégi árkorrekciók után a hétfőn a 95-ös benzin és a dízel átlagára egyaránt 589 forint literenként.

A 95-ös benzin ára egyes benzinkutakon akár 560 forint is lehet, az autópályák mellett azonban 650 forint körüli árakkal találkozhatunk. A gázolaj ára jellemzően 569 és 656 forint között változik a kút árazásától függően.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Az euró 390 közelében maradt, a dollár is tartja a 333-at.

Két kórházat is fel lehetne húzni abból, amennyit bukhat a kormány Paks II.-n

Kihívások elé állítja a magyar energiapolitikát az Európai Bíróság minapi döntése, amely megsemmisítette a Paks II. építésének finanszírozásával kapcsolatos, 2017-ben született európai bizottsági engedélyt. A magyar kormány szerint ez ugyan nem befolyásolja a terveket, a gyakorlatban komoly nehézséget okoz. Ha el is készül a tervezett formában az erőmű, szinte biztos, hogy további csúszást szenved majd el.

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

A gazdaságfejlesztési miniszter kitörési pontként beszélt a mesterséges intelligenciáról, és azt is elmondta, melyik a 2025-2030-as magyar AI-stratégia egyik legfontosabb része.

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

Amíg ki nem derül, megfelel-e az uniós szabályoknak Paks II. állami támogatása, addig a kormány nem finanszírozhatja jogszerűen a projektet.

A nagy matchaőrület, ami rabul ejtette a világot

A „mathca-mánia” egyelőre nem mutatja a lassulás jeleit, a globális kereslet pedig az ellátási láncokat a csőd szélére sodorja.

Orbán Viktor ezt látva még nem lesz elégedett – A hét ábrája

Azért ezek az adatok árulkodóak.

Szijjártó Péter ismét Minszkben járt: mit akarhat a magyar kormány Belarusztól?

Az elmúlt években az Európai Unió és Belarusz viszonya finoman fogalmazva is meglehetősen fagyosan alakult, aminek kiindulópontja a 2020-as, az EU által máig el nem ismert fehérorosz elnökválasztáshoz köthető. A magyar diplomácia ennek ellenére is aktív maradt Belarusz irányába, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban ismét Minszkben járt. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint a magyar kormány jelenleg az amerikai külpolitikai célokra szeretne rásegíteni.

Trump bekeményítene, és erre Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Az elnök levélben kelt ki az orosz olaj ellen.

A magyar üzemanyag így is elég drága.

Meglepő, de még mindig olcsóbb a magyar dízel, mint a román

A hazai üzemanyagárak hétközben nem változtak, és csak szombaton csökkentek. Így érdekes színfolt volt, hogy az egyik kormánypárti politikus kifejezetten drága üzemanyagot tankolva bizonygatta milyen jól járt. Bár az akció öngól lett, az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, hogy a hazai átlagárak a dízel esetén még mindig alacsonyabbak, mint Romániában.

Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense a szeptember 11-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

